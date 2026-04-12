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Como-Inter oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni

Il Como vuole blindare il quarto posto, l’Inter vuole puntare alla vittoria dello Scudetto: ambizioni e grandi traguardi passano attraverso la partita del Sinigaglia. Dove vederla e le ultime sulle formazioni.
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A cura di Ada Cotugno
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L'Inter si gioca una fetta di campionato in casa del Como: alle sue spalle il Napoli è a -7, ma i nerazzurri vogliono guardare avanti e fare un passo in più verso lo Scudetto numero 21 della loro storia. La squadra di Fabregas continua a stupire e sogna di conquistare l'accesso alla Champions League per la prossima stagione, ma la concorrenza è tanta e non può commettere passi falsi. Si gioca oggi, domenica 12 aprile, alle ore 20:45. La partita sarò trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN.

Nel giorno di Pasqua la squadra di Chivu ha vinto per 5-2 contro la Roma, un risultato netto che risveglia i giocatori in vista di questo finale di stagione. Il margine sugli azzurri di Conte c'è, ma i nerazzurri devono trovare costanza dopo un periodo non brillante, scandito dai pareggi contro Atalanta e Fiorentina. La nota stonata dell'Inter è l'infortunio di Lautaro Martinez che resterà fuori almeno due settimane, saltando anche la seconda sfida contro i lariani ossia il ritorno delle semifinali della Coppa Italia.

Dall'altra parte c'è il Como che dopo cinque vittorie consecutive si è fermato sullo 0-0 contro l'Udinese ma non ha perso il quarto posto che garantirebbe l'accesso in Champions, vero obiettivo stagionale di Fabregas chiamato a un'altra impresa contro una big del nostro campionato.

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Dove vedere Como-Inter in diretta TV e in streaming: l'orario

Sarò una delle partite più attese che potrebbe ridisegnare la parte alta della classifica. Como-Inter comincerà alle 20:45: sarà possibile seguire la partita in diretta TV su DAZN e anche in streaming tramite l'app. Sarà possibile anche collegarsi al sito web di DAZN e accedere con le proprie credenziali dell'abbonamento.

Como-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Fabregas si affiderà ai suoi fedelissimi per cercare di archiviare il quarto posto. Nico Paz partirà titolare sulla trequarti assieme a Baturina, dietro la prima punta Diao che con le sue imbucate proverà a far male ai nerazzurri. L'Inter perde Lautaro Martinez per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra: in attacco accanto a Thuram ci sarà Pio Esposito.

Como (3-4-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Valle, Perrone, Da Cunha, Van der Brempt; Nico Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

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