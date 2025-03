video suggerito

Inter-Bayern Monaco in Champions League, quando si gioca: le date dei quarti di finale Il calendario della Champions fissa tra 8/9 aprile (andata) e il 15/16 aprile (ritorno) i quarti di finale. Se l’Inter riesce a spingersi oltre in semifinale può incontrare una Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittoria per 2-0 nell'andata degli ottavi di Champions ha messo nelle mani dell'Inter la qualificazione ai quarti i programma ad aprile. La squadra di Simone Inzaghi è padrona del suo destino, non ha calcoli da fare né rimonte affannose da mettere in atto. E San Siro è un trampolino di lancio verso quel futuro nella competizione che ha spinto il tecnico a ricordare ai giornalisti un dettaglio che è onore e onere al tempo stesso: puntare al triplete… anzi, al quadriplete perché c'è di mezzo pure il Mondiale per Club.

Quando si gioca Inter-Bayern Monaco ai quarti di Champions League: le date

I nerazzurri affrontano il ritorno con il Feyenoord forti della consapevolezza che non serve strafare per raggiungere l'obiettivo: a loro basta anche un semplice pareggio per scollinare il turno e proseguire il cammino verso la finale che il 25 maggio si disputerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. A proposito della Germania, sarà tedesca l'avversaria che attende i nerazzurri nel prossimo doppio confronto che andrà in scena tra l'8/9 e il 15/16 aprile: alla luce del 3-0 rifilato al Leverkusen che risale ai primi 90 minuti, è facile facile intuire che l'ostacolo da superare è il Bayern di Vincent Kompany.

Il calendario della Champions

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025

Il tabellone dell'Inter in Champions: l'avversaria in semifinale

Il tabellone è già tracciato, il sorteggio effettuato a fine febbraio ha fissato il percorso di tutte le qualificate. La stessa Inter sa che, se tutto gira per il verso giusto e riesce a spingersi anche oltre i quarti, potrebbe vedersela con una tra Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille. Non un cammino impossibile avendo già evitato di finire dal lato tremendo del torneo col rischi di incrociare Liverpool e Real Madrid o lo spauracchio Paris-Saint Germain.