Simone Inzaghi corregge il giornalista in tv: "Triplete? No, veramente i trofei sono quattro" Il tecnico dell'Inter sorride e pensa al cammino della sua squadra, in corsa per vincere tutto tra campionato, Coppa Italia e Champions. Ma ricorda che c'è ancora una altro torneo in ballo.

"No, c'è anche il Mondiale per Club". Il giornalista di Sky ricorda a Simone Inzaghi la battuta fatta in conferenza stampa in Champions: aveva ricordato al reporter che la sua Inter era in corsa per aggiungere un altro triplete alla sua storia di trofei. In tv a Sky, invece, tiene a precisare che in realtà i successi da mettere in bacheca in questa stagione sono quattro.

E qual è l'altro? Il torneo iridato che attende i nerazzurri (ci sarà anche la Juventus) nella prossima estate negli Usa. "Il triplete? Non era una battuta – dice il tecnico sorridendo -. Anzi, avrei dovuto correggermi subito e dire che potremmo addirittura fare il quadriplete. Scherzi a parte, abbiamo in testa solo di dare soddisfazioni ai tifosi onorando tutti gli impegni. Non è semplice, ma i ragazzi hanno grande spirito come dimostrato anche in questa partita contro il Monza. Però, ripeto… niente tabelle: perché tra 2 giorni siamo in campo contro il Feyenoord".

