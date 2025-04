Arsenal-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Arsenal-Real Madrid è una delle partite più intriganti dei quarti di finale di Champions League. Fischio d’inizio oggi alle ore 21 all’Emirates Stadium di Londra, in contemporanea con Bayern Monaco-Inter. Entrambe le squadre arrivano dalle prove convincenti degli ottavi di finale: quella di Arteta ha superato il PSV, giustiziere della Juventus e quella di Ancelotti, si è sbarazzata dell’Atletico in un derby infuocato. La vincente di questo doppio confronto se la vedrà poi in semifinale contro una tra PSG e Aston Villa.

Partita: Arsenal-Real Madrid

Quando: martedì 8 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove: Emirates Stadium, Londra

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti di finale

Dove vedere Arsenal-Real Madrid in diretta TV: non sarà trasmessa in chiaro

Dove vedere Arsenal-Real in TV? La partita d'andata dei quarti di finale di Champions sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky, che detiene i diritti della stragrande maggioranza delle partite torneo, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Nessuna possibilità dunque di vedere la sfida in televisione senza abbonamento alla piattaforma satellitare, e in chiaro.

Arsenal-Real Madrid: dove vederla in diretta streaming

L'Arsenal per la sfida contro il Real dovrebbe puntare sul 4-3-3 con tridente offensivo formato da Martinelli, Trossard e Merino. La squadra di Ancelotti potrebbe confermare l'undici visto con l'Atletico con il solito formato in avanti: Rodrygo, Bellingham e Vinicius sono pronti a supportare Mbappé. Le formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya, Timber, Salina, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Merino, Trossard. Allenatore: Arteta

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy; Tchouaméni, Modrić; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.