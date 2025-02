Disastro Atalanta, è fuori dalla Champions League: primo tempo inguardabile, travolta dal Club Brugge

video suggerito

L'Atalanta saluta la Champions League nel peggiore dei modi, in balìa di un Club Brugge che la travolge nel primo tempo con un perentorio e umiliante 0-3. Un avvio di partita inguardabile e ingiustificabile per gli uomini di Gasperini che dovevano già recuperare la sconfitta dell'andata in Belgio. Nella ripresa una timida reazione con Lookman che segna la rete dell'1-3 che accorcia le distanze dai gol di Talbi (doppietta) e Jutga. Ma è inutile: Mignolet gli para il successivo rigore e la speranza di una storica rimonta si spegne nel nulla, con l'Atalanta che finisce in 10 per l'espulsione di Toloi.

Un primo tempo sconcertante da parte di una Atalanta che parte nel peggiore dei modi contro il Brugge. Gasperini punta tutto su Retegui, con Lookman portato in panchina per poterlo usare eventualmente a gara in corso, ma l'inizio è devastante. E determinante: i belgi passano due volte, come coltello nel burro grazie ad una doppietta di Talbi. Primo gol a freddo, al 3′, poi il 2-0 al 27′. Nel mezzo pochissima Atalanta che ha avuto un acuto proprio con Retegui che trova il momentaneo pareggio prima che il VAR segnali il fuorigioco.

Assente il grande ex di serata, De Ketelaere ma anche a centrocampo e soprattutto in difesa la Dea soffre maledettamente il gioco avversario, con il club belga che non fa nulla per creare scompiglio se non giocare ordinato e messo meglio in campo, sfruttando le occasioni create nel migliore dei modi. L'approccio manca, il passivo si fa sentire sulla testa dei giocatori e i nerazzurri non riescono a cambiare marcia: il primo tempo finisce con lo 0-3 nel recupero siglato da Jutgla.

Nella ripresa Gasperini gioca la carta della disperazione facendo entrare in campo anche il convalescente Lookman che ripaga subito la fiducia segnando il gol dell'1-3. Sembra un'altra partita, con i nerazzurri che si ribellano ad una serata da dimenticare e provano in ogni modo a rientrare in partita. Ma prima il palo, poi un gol annullato per fuorigioco e infine il rigore sbagliato da Lookman e parato da Mignolet, sbarrano ancora la strada alla possibile storica rimonta.

Il finale di partita resta un pressing disperato nella speranza del miracolo sportivo: il Club Brugge si limita a difendersi, ordinatamente, chiudendosi nella propria metà campo dove si spengono gli affondi nerazzurri di una Atalanta che paga un pessimo approccio iniziale e che così è costretta a salutare anzitempo la Champions League perdendo i playoff e salutando l'approdo agli ottavi di finale.