Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming: Inzaghi ritrova Lautaro e Thuram

L'Inter gioca contro il Bayern Monaco nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il primo match del doppio confronto va in scena oggi, martedì 8 aprile, alle ore 21 all'Allianz Arena, con la gara di ritorno prevista a San Siro il 16 aprile (sempre allo stesso orario).

Per i nerazzurri, in dubbio la presenza di Dimarco nella formazione titolare: Inzaghi punta sulla coppia Thuram-Lautaro. Assenze importanti anche per la squadra di Kompany che dovrà rinunciare a Musiala.

Non è prevista diretta TV in chiaro ma solo la trasmissione sui canali di Sky e in streaming su NOW.

0

45 minuti fa 08:00 La formazione del Bayern Monaco contro l'Inter Il Bayern Monaco ha attraversato un periodo molto sfortunato con gli infortuni di diversi pilastri della squadra. Kompany dunque ha le mani legate in alcuni reparti: in difesa proverà Dier al centro, mentre Goretzka e Kane dovrebbero aver recuperato dai rispettivi acciacchi fisici. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic/Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane. Allenatore: Kompany. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 07:30 La probabile formazione dell'Inter: le scelte di Inzaghi Non dovrebbero esserci troppi problemi sul fronte Inter e Inzaghi schiererà il suo undici migliore: Pavard, Acerbi e Bastoni saranno in difesa, sulle corsie esterne spazio a Darmian e Dimarco e davanti invece confermata la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 07:15 Bayern Monaco-Inter, quando si gioca: l'orario della partita Bayern Monaco-Inter si giocherà oggi, martedì 8 aprile, all'Allianz Arena: l'appuntamento per l'andata dei quarti di finale della Champions League è alle ore 21:00. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 07:00 Champions League, oggi Bayern Monaco-Inter: dove vederla in TV e streaming Bayern Monaco-Inter sarà visibile in diretta tv, in streaming e in esclusiva (per gli abbonati) sui canali di Sky. L'andata degli ottavi di finale sarà trasmessa anche su NOW (a cui collegarsi attraverso una Smart tv), il servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky. La app di Sky Go agevolerà la visione online utilizzando i consueti dispositivi. A cura di Ada Cotugno