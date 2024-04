Pioli amaro e disarmante dopo il KO con la Roma in Europa League: “Sì, sono deluso da questo Milan”

video suggerito

Stefano Pioli non usa mezzi termini alla fine della gara dell'Olimpico con la sconfitta contro la Roma per 2-1, replay dell'andata quando il Milan chinò la testa anche a San Siro. Una prestazione sotto tono, solo a tratti in partita, senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica e creare le occasioni giuste per riaprire il discorso qualificazione per la semifinale di Europa League, sfuggita inesorabilmente dalle mani: "Sono deluso, speravo i giocatori facessero di più".

Una serata da dimenticare, una Coppa persa malamente in un derby tutto italiano dove il Milan ha pagato pegno sia nella gara dell'andata, perdendo a San Siro davanti al proprio pubblico per poi concedere l'amarissimo bis all'Olimpico, riuscendo a segnare solamente nel finale ma senza mai riaccendere la speranza: "La Roma ha meritato, ha messo in campo più qualità di noi. In tutte e due le partite abbiamo avuto le stesse situazioni forse noi qualcosa in più ma non siamo riusciti a segnare, così come nel secondo tempo. Sono state due partite non all'altezza e non di qualità per noi".

Una sentenza che sa di resa, anche se c'è alle porte una nuova partita da non fallire, il derby di campionato. Ma al momento poco conta: Pioli non nega il fastidio di non aver visto la reazione tanto attesa in campo: "Mi aspettavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere. Questa è la verità: sono deluso, non sono assolutamente soddisfatto". Difficile dare torto al tecnico rossonero che ha visto del buono solamente nei minuti finali, troppo tardi per rimettere le cose a posto.

Una eliminazione che brucia e che ha scaldato l'ambiente a tal punto che a fine gara è arrivata anche la contestazione dei tifosi presenti a Roma che hanno preteso un confronto con i giocatori: "I tifosi hanno ricordato alla squadra quanto sarà importante la gara di lunedì e non saranno stati sicuramente contenti della partita di oggi e della prestazione generale. Ovviamente il pensiero ora va proprio lì" conclude Pioli provando a non pensare più alla gara di stasera, "dobbiamo avere una reazione immediata e dimostrare che possiamo ancora fare bene".