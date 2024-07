Dybala racconta per la prima volta cos’è accaduto dopo Siviglia-Roma: “Non volevo più uscire di casa”

video suggerito

Gli occhi lucidi di Paulo Dybala distrutto dopo la finale di Europa League persa dalla Roma nella stagione 2022/2023 contro il Siviglia è un'immagine ancora molto forte da digerire. L'argentino, consolato da Matic, ci credeva tantissimo e avrebbe voluto alzare quel trofeo che, dopo il Mondiale vinto con la Seleccion in Qatar, avrebbe significato tanto per lui e soprattutto per la Roma e i suoi tifosi. Ne ha parlato per la prima volta nel podcast condotto da Oriana Sabatini che domani l'argentino sposerà a Buonos Aires davanti a 300 invitati.

A maggio 2023 la Roma allenata da José Mourinho dovette arrendersi al Siviglia solo ai calci di rigore. Dopo il successo in Conference dell'anno precedente, i giallorossi puntavano molto a ripetere l'impresa alzando l'ennesimo trofeo europeo con lo Special One. E invece non fu così e Dybala ricorda ancora quei momenti successivi al ko: "Ero distrutto emotivamente – ha spiegato la Joya parlando alla sua futura moglie -. Ero completamente a pezzi. Non ce la facevo più, volevo solamente tornare a casa e non uscire più".

Dybala era carico dopo la vittoria del Mondiale con l'Argentina e sognava proprio di fare il bis con la Roma per concludere al meglio una stagione che sarebbe stata a dir poco da favola: "Vincere un Mondiale è il massimo per qualunque calciatore anche se il mio obiettivo è vincere altri trofei, continuare a segnare e a giocare – ha raccontato -. Dopo il Mondiale con l’Argentina, avevo un’altra finale molto importante da giocare con la Roma". Dybala non dimentica cosa successe una volta rientrati nella Capitale.

"La sconfitta mi ha colpito molto duramente – ha detto -. Per noi, in quel momento, sarebbe stato qualcosa di storico, come vincere la Coppa del Mondo. Per la gente di Roma sarebbe stato qualcosa di unico in tutta la loro storia". Un traguardo importante anche per lui che aveva da poco raggiunto i giallorossi: "Ero lì da un anno e tutti mi chiedevano: ma come hai fatto a sentire questa sconfitta così tanto? Io non lo so". Dybala è rimasto subito folgorato dalla gente e dai tifosi della Roma e non avrebbe mai voluto dare questo dispiacere: "Mi ha ucciso il fatto di aver perso quella finale. Non c’è paragone tra la finale del Mondialee quella di Europa League, ma perdere contro il Sivigliami ha distrutto”.