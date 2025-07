Lotito è stato dimesso dall’ospedale Gemelli dopo il ricovero: come sta il presidente della Lazio

Claudio Lotito è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma: dopo due giorni di ricovero il numero uno della Lazio ha lascito la struttura questo pomeriggio. L'imprenditore era stato ricoverato due giorni fa in seguito a un presunto malore accusato in Senato che lo aveva portato a sottoporsi ad alcuni accertamenti, ma il presidente aveva tranquillizzato immediatamente tutti parlando di controlli di routine che non devono destare nessun allarme. Il patron dei biancocelesti è stato dimesso senza nessun problema e farà ritorno a casa.

Lotito torna a casa dopo il ricovero al Gemelli

Tutto è tornato alla normalità per il presidenti della Lazio che dopo due giorni trascorsi all'ospedale Gemelli di Roma è ritornato a casa. Lotito era stato ricoverato per alcuni accertamenti di routine in seguito a un presunto malore accusato in Senato, dove era in qualità di senatore di Forza Italia. Dopo due gironi ha ricevuto il via libera dai medici per tornare a casa, dato che le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione: l'imprenditore non ha nessun tipo di problema. Lotito sta bene e può finalmente tornare a casa dopo 48 ore, dato che tutti gli accertamenti hanno dimostrato che le sue condizioni di salute sono buone.

Il presidente della Lazio ha tranquillizzato tutti attraverso una nota ufficiale, ringraziando anche il personale del Gemelli per il lavoro svolto: "Desidero esprimere un sincero ringraziamento al personale medico e sanitario del Policlinico Universitario A. Gemelli per la professionalità, la dedizione e l'attenzione con cui sono stato seguito nel corso dei due giorni di accertamenti cui mi sono sottoposto. Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che, in queste ore, mi hanno manifestato affetto, vicinanza e stima con messaggi, telefonate e attestazioni di solidarietà". Dunque nessun problema per lui che potrà tornare al suo lavoro dopo qualche ora di apprensione.