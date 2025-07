video suggerito

Lotito ricoverato al Gemelli di Roma per accertamenti: il presidente della Lazio è sotto osservazione Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma. Il patron dei biancocelesti si è sottoposto ad accertamenti di controllo e le sue condizioni, fortunatamente, non sono preoccupanti. Il patron della Lazio ha poi scherzato: "Queste sono le maledizioni che mi mandano".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma in seguito a un presunto malore ed è stato messo subito sotto osservazione. Successivamente attraverso una nota ufficiale si è riusciti a fare luce su quanto accaduto: "In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore".

Il presidente Lotito pare avesse accusato problemi mentre si trovava in Senato in qualità di senatore di Forza Italia. Il patron dei biancocelesti sarebbe stato portato via in ambulanza. Lotito dovrebbe rimanere questa notte al Gemelli per ulteriori accertamenti. Il presidente della Lazio si è dunque presumibilmente sottoposto ai controlli di routine che si svolgono solitamente in questi casi. Fortunatamente non è si è trattato di nulla di grave per il patron dei biancocelesti.

Il presidente Lotito e il ds Angelo Fabiani.

Impegnato nella doppia veste di senatore e presidente della Lazio, Lotito nelle ultime settimane sta cercando di risolvere il delicatissimo problema relativo alla società biancoceleste che si ritrova con il mercato bloccato poiché ha sforato i parametri dell’indice di liquidità, costo del lavoro allargato e indebitamento. Una situazione che inizialmente ha colto di sorpresa anche il tecnico Maurizio Sarri rientrato alla Lazio da poco e che non si sarebbe mai aspettato una condizione del genere.

Le prime parole di Lotito che scherza dopo quanto accaduto

Lotito in tal senso sta lavorando al meglio in questi giorni per cercare di risolvere in qualche modo la situazione provando a sbloccare il mercato dei biancocelesti. Tutti discorsi che in questo momento vengono in secondo piano dopo il malore del presidente. Dai primi riscontri dunque non c'è nulla di grave tant'è che il presidente Lotito all'agenzia LaPresse ha commentato, scherzando: "Nessun malore. Sono andato per accertamenti. Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?".