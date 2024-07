video suggerito

Calciomercato, news di oggi: la Roma cerca l’accordo con la Juve per Soulé, il Milan stringe per Pavlovic Le news di calciomercato di oggi in Serie A. La Juventus ha respinto l’ennesima offerta della Roma per Soulé: attesa una nuova proposta dei giallorossi. Il Milan prepara 4-5 colpi con Pavlovic che sembra più vicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Le ultime news di calciomercato e le trattative di oggi delle squadre di Serie A. La Roma si è vista respingere dalla Juventus la seconda offerta per l'acquisto di Matias Soulé. I giallorossi avevano messo sul piatto 25 milioni più 4 di bonus ma i bianconeri restano fermi su una richiesta che parte da 30 milioni. Attesa dunque la mossa decisiva dei capitolini per accontentare la Vecchia Signora e prendere l'argentino fortemente voluto da De Rossi e che ha già un accordo con la Roma. Il Milan invece prepara almeno 4-5 colpi in questo mercato.

I rossoneri si stanno avvicinando alla chiusura dell'affare Pavlovic e stanno spingendo per Emerson Royal e Fofana. Per quest'ultimo si dovrebbe migliorare l'offerta al Monaco. In attacco Füllkrug è il nome da seguire per affiancarlo a Morata. Capitolo Samardzic: il Milan sta capendo la fattibilità dell'operazione. L'Inter mette nel mirino Zeze del Nantes. La Juventus cerca l'accordo col Nizza per Todibo mentre è stallo tra PSG e Napoli per Osimhen. Tutte le trattative inserite nel tabellone del calciomercato che inizia a prendere forma settimana dopo settimana.

Roma-Soulè, la Juve rifiuta la seconda offerta dei giallorossi

La Roma sta cercando di convincere la Juventus a cedere Matias Soulé. L'ultima offerta in ordine di tempo presentata dai giallorossi è di 25 milioni più 4 di bonus ma i bianconeri l'hanno respinta chiedendo dai 30 milioni in su. Il giovane argentino ex Frosinone ha già trovato un accordo di massima con la Roma per l'ingaggio e per questo la società capitolina sta provando a fare leva su questo per chiudere l'affare. Ma la Juventus fa muro e resta ferma sulla sua richiesta iniziale dando però priorità alla Roma rispetto a Leicester e West Ham.

Pavlovic al Milan, affare alle battute finali: Füllkrug l'altro colpo in attacco

Gerry Cardinale è arrivato ieri mattina a Milano con un blitz a sorpresa. Riunione fiume con Moncada, Furlani, Ibrahimovic e Scaroni. Al momento il Milan dopo l'acquisto di Morata è su 4-5 calciatori. Il primo in lista è Pavlovic con cui ha l'accordo per un quinquennale. Col Salisburgo si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni. Nel frattempo si sta spingendo per Emerson Royal e Fofana: per quest'ultimo si migliorerà l'offerta al Monaco. Fullkrug in attacco è il nome principale per l'attacco dopo Morata. Capitolo Samardzic: il Milan sta capendo la fattibilità dell'operazione con il padre del giocatore. In uscita c'è Thiaw che piace tanto al Newcastle e potrebbe portare nuovi soldi nelle casse rossonere in caso di cessione.

Juve, si avvicina Todibo: a un passo l'intesa col Nizza

La Juventus ha tra le mani Todibo e avrebbe anche già trovato l'accordo col giocatore per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Per chiudere l'affare però bisogna trovare l'accordo col Nizza con cui si sta ragionando su un’operazione da circa 35 milioni tra prestito e riscatto nel 2025: prestito oneroso tra i 7 e i 10 milioni di euro, con il resto che verrebbe pagato successivamente. Ma il club francese non è ancora del tutto convinto. In uscita restano Szczesny, De Sciglio, Huijsen, Arthur, McKennie. Chiesa ha una situazione un po' spinosa: al momento non c'è l'offerta giusta per cederlo.

Mercato Napoli, il PSG frena su Osimhen

Brusca frenata tra Napoli e PSG per l'affare Osimhen. I parigini non sono ancora convinti di come verrà impostata l'operazione: no al pagamento della clausola rescissoria da 130 milioni ritenuti eccessivi dal PSG e no alla contropartita Lee da girare al Napoli. Luis Enrique vuole tenerlo. Nonostante questo le due società vogliono trovare il giusto compromesso per arrivare a una conclusione nel più breve tempo possibile. Gli azzurri spingono perché hanno già l'accordo con Lukaku come sostituto del nigeriano. Per accogliere il Belga al Napoli servirà però un'offerta da 35-40 milioni da versare nelle casse dei Blues.

Inter su un difensore, le news

Dopo aver accolto Taremi e Zielinski, l'Inter continua la caccia a un difensore dopo aver visto sfumare Cabal finito alla Juventus. I nerazzurri stanno ragionando su diversi nomi e tra questi sarebbe uscito anche quello di Nathan Zeze. Si tratta di un giovane talento francese, difensore 19enne classe 2005 in forza al Nantes. L’offerta dell'Inter sarebbe stata tra i 12 e i 13 milioni di euro. Somma però respinta proprio dal club francese che crede molto nel giocatore e non vorrebbe ancora cederlo.