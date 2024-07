video suggerito

La Juve respinge un'altra offerta della Roma per Soulé: Giuntoli può accettare a una sola condizione

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus dice ancora una volta "no" alla Roma per Matias Soulé. I giallorossi nella giornata di oggi hanno fatto recapitare ai bianconeri una seconda offerta migliorativa rispetto a quella precedente per assicurarsi il cartellino dell'argentino. I Friedkin hanno da tempo l'accordo con il giocatore e per questo vanno spediti sperando in una chiusura immediata dell'operazione. La Roma però deve fare i conti con Cristiano Giuntoli che ha rispedito al mittente la proposta giallorossi di 25 milioni più 4 di bonus per un totale di 29.

La Roma ha infatti aumentato di 3 milioni totali (tra parte fissa e bonus) la precedente offerta. La Juventus però ha dato ancora una volta parere negativo. Giuntoli può accettare a una sola condizione: quella di chiudere solo a fronte di un'offerta complessiva dai 30 milioni a salire. La Roma ora è chiamata a un ennesimo sforzo economico per accontentare la Juventus. Sul giocatore c'erano anche Leicester e West Ham ma Soulé ha fatto capire ai bianconeri di voler andare sulla Roma e di trattare dunque solo con i giallorossi.

Soulé con la maglia del Frosinone.

Il rifiuto di Soulé alla Premier: Leicester e West Ham le più interessate

La Juventus vuole dunque accontentare il giovane argentino che non rientra pienamente nelle idee tecniche e tattiche di Thiago Motta. Ma per farlo c'è bisogno che anche la Roma vada incontro alle precise richieste dei bianconeri che in caso contrario avrebbero già venduto il giocatore alle Foxes o ai londinesi pronti ad accontentare la Vecchia Signora sulla cifra. È da capire adesso se i giallorossi vorranno definitivamente chiudere l'operazione portando sul piatto un'offerta da 30 milioni consegnando di fatto subito il calciatore a De Rossi.

Soulé alla Juventus.

I piani della Juventus nel caso in cui Soulé dovesse andare alla Roma

L'allenatore della Roma è un grande estimatore di Soulé e punta ad averlo subito in ritiro per inserirlo con largo anticipo negli automatismi tattici dei giallorossi. La Juventus però pare proprio intenzionata ad accettare la terza – e forse ultima – offerta della Roma per l'argentino che dovrebbe essere almeno di 30 milioni. A questo punto sarà da capire se Giuntoli farà partire dopo Soulé anche Chiesa o concederà un'altra chance al figlio d'arte considerando il rinnovo o lasciandolo partire a parametro zero a giugno 2025 con l'Inter pronta a fiondarsi.