La Juventus chiude le porte alla Roma per Soulé: Giuntoli rifiuta l'offerta e blocca l'affare La Juventus non fa sconti e chiude le porte alla Roma per l'acquisto di Matias Soulé. Cristiano Giuntoli avrebbe infatti rifiutato la prima offerta dei giallorossi per mettere le mani sul talento argentino. Il ds bianconero aspetta il Leicester.

La Juventus non fa sconti e chiude le porte alla Roma per l'acquisto di Matias Soulé. Cristiano Giuntoli avrebbe infatti rifiutato la prima offerta dei giallorossi per mettere le mani sul talento argentino. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, i Friedkin si sarebbero visti rispedire al mittente i 25 milioni messi sul piatto per chiudere l'affare con la Juventus. I bianconeri infatti al momento ritengono che il Leicester possa offrire più soldi per Soulé anche se l'argentino ha espresso la volontà di voler giocare con la Roma.

I giallorossi dovrebbero riprovarci, Soulé è l'obiettivo principale di Daniele de Rossi e il giocatore vuole fortemente essere allenato dal tecnico dei capitolini. La Juventus, però, nonostante la forte volontà del giocatore su cui fa leva la Roma, continua a chiedere di più per lasciar partire Soulé. La richiesta bianconera si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro che solo le Foxes in questo momento sembrano in grado di garantire ai bianconeri. La sensazione è comunque che la Juventus non si priverà di Soulé e Chiesa, ma solo di uno dei due.

La Juve potrebbe far partire solo uno tra Soulé e Chiesa

La necessità di arrivare a un altro centrocampista e completare la difesa, hanno portato la Juventus a rivalutare la possibilità di cedere entrambi i giocatori. In attacco dunque, dopo la partenza di Kean e quella probabile di Milik, solo uno tra Soulè e Chiesa potrà restare. A seconda dell'offerta più convincente che arriverà per ognuno di loro. Al momento l'argentino è quello che potrebbe garantire un'entrata maggiore avendo maggiore mercato. Se il Leicester dovesse infatti accontentare la Juve, i bianconeri incasserebbero una cifra considerevole.

La strategia della Roma dopo la prima offerta rifiutata dalla Juve per Soulé

Cosa succederà adesso? Thiago Motta al momento non si è sbilanciato sul giocatore considerandolo un elemento della rosa bianconera a tutti gli effetti. La Roma però non vorrà arrendersi, specie dopo aver già trovato l'accordo col giocatore. Bisognerà capire quanto saranno intenzionati a investire i Friedkin per il giocatore che ha anche la "benedizione" del connazionale Dybala.

La richiesta della Juventus è considerevole ma la sensazione è che la Roma farà di tutto pur di convincere la Juventus a cedere trovando formula e cifra giusta. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, la Roma presenterà una nuova offerta da 28 milioni mentre il Leicester è fermo a 30. La Juventus chiede almeno 35 milioni e solo a parità di condizioni conterà il gradimento dell’argentino che ha già un accordo con i giallorossi.