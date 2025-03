video suggerito

Disordini prima di Lecce-Roma, 200 tifosi assaltano il settore ospiti: interviene la polizia Un'ora prima del fischio d'inizio della partita tra Lecce e Roma alcuni tifosi salentini hanno cercato di assaltare gli avversari con bastoni e bottiglie di vetro.

A cura di Ada Cotugno

Ci sono stati momenti di grande tensione prima della partita tra Lecce e Roma: un'ora prima del fischio d'inizio circa 200 tifosi salentini a volto coperto hanno tentato di assaltare il settore ospiti per scontrarsi con gli avversari che stavano entrando allo stadio per assistere alla gara. Gli ultras di casa erano armati di bastoni, fumogeni e bottiglie di vetro, pronti ad assaltare i circa 1000 romanisti che stavano scendendo dai pullman e dalle auto private. È stato necessario l'intervento della polizia per evitare il peggio, ma nonostante il blocco ci sono stati comunque disordini che hanno richiesto del tempo per essere calmati e consentire il normale svolgimento della partita.

Cosa è successo prima di Lecce-Roma

Si è sfiorato davvero il peggio a un'ora dal fischio d'inizio della gara. All'esterno del Via del Mare circa 200 tifosi del Lecce, con il volto coperto, hanno tentato l'assalto al settore ospiti: in quel momento un migliaio di sostenitori della Roma erano arrivati e attendevano di entrare allo stadio, ma rischiavano di essere preda di alcuni ultras armati di bastoni e bottiglie di vetro.

L'intervento della polizia ha sedato la rissa sul nascere ma comunque ci sono stati alcuni disordini. I salentini hanno cercato di forzare il blocco della polizia lanciando fumogeni e anche cocci di vetro che per fortuna non hanno causato feriti. L'irruzione degli ultras del Lecce è stata bloccata e un tifoso della Roma è stato fermato dalla Digos per essere portato in Questura. Già nei giorni precedenti alla partita la tensione era massima: l'incontro era considerato a rischio e la Prefettura aveva messo in atto misure di sicurezza speciali per evitare disordini di qualsiasi tipo. Nonostante i tafferugli la situazione è rientrata presto nella normalità e la partita è cominciata come da programma.