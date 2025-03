video suggerito

Il nuovo ruolo di Chiellini alla Juventus: entrerà nell'area sportiva accanto a Giuntoli La Juventus ha in mente una nuova veste per Chiellini che sarà sempre più in prima fila: potrebbe essere nominato direttore generale del club.

A cura di Ada Cotugno

Giorgio Chiellini è pronto a entrare nell'area sportiva della Juventus continuando il suo percorso da dirigente. Sei mesi fa l'ex difensore è tornato in bianconero con una veste inedita e il compito di scalare le gerarchie per dare una mano alla sua squadra anche da dietro a una scrivania: ha cominciato affiancando Maurizio Scanavino, ma ben presto potrebbe lavorare al fianco di Cristiano Giuntoli per tirare fuori la Vecchia Signora da un periodo molto complicato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per lui si profila un futuro all'interno dell'area sportiva come direttore tecnico, a stretto contatto con il gruppo squadra che mai come in questo periodo ha bisogno di un pilastro dal quale prendere esempio. E chi meglio di Chiellini? Negli ultimi mesi ha dimostrato di poter imparare tanto e adesso è pronto per questo nuovo ruolo che si profila all'orizzonte.

Chiellini avrà un nuovo ruolo alla Juve

Il suo percorso dirigenziale è cominciato con Scanavino nelle vesti di Head of Football Institutional Relations, un rappresentante del club a livello nazionale e internazionale. A dicembre è entrato nell'Eca come rappresentante nella commissione competizioni Uefa per club e ora è pronto a prendere posto all'interno dell'area sportiva assieme a Giuntoli. Secondo le indiscrezioni l'ex giocatore potrebbe essere presto nominato come direttore generale, un ruolo che gli permetterebbe di stare sempre al fianco della squadra e di trasmettere al gruppo tutta la sua infinita esperienza.

È chiaro che il futuro di Chiellini sarà quello di essere in prima fila in questa Juventus, così da dare una mano a Giuntoli nella gestione del gruppo squadra: potrà parlare con i giocatori e diventare un grande punto di riferimento soprattutto per i più giovani aiutando per le cose di campo, mentre alle sue spalle tutta la struttura dirigenziale continuerà a occuparsi del resto, in primis far quadrare i conti come fatto fino a oggi.