Andrea Agnelli torna a investire nello sport dopo l’addio alla Juve: il progetto su nuovi format e fan engagement

Andrea Agnelli torna a muoversi nel mondo dello sport, ma con un ruolo diverso rispetto al passato. Dopo la fine della sua esperienza alla Juventus, l’ex presidente bianconero ha deciso di avviare Gamma Waves Partners, una società di investimento con base ad Amsterdam che punta a intercettare le nuove tendenze del settore sportivo a livello globale.

Come riportato dal Financial Times, il progetto nasce insieme ad altri investitori di primo piano, tra cui Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Vecchia Signora ma anche attivo nel mondo delle startup. La strategia è chiara: entrare con partecipazioni di minoranza in realtà capaci di innovare il modo in cui lo sport viene prodotto, raccontato e vissuto.

L’attenzione si concentra su diversi ambiti, dalle nuove competizioni ai format emergenti, fino alle tecnologie legate all’intelligenza artificiale e all’analisi dei dati per migliorare le performance degli atleti. Un altro asse centrale è quello del coinvolgimento dei tifosi, sempre più determinante in un’industria che guarda all’intrattenimento oltre che al risultato sportivo.

Agnelli torna nel mondo dello sport: nasce Gamma Waves, il nuovo progetto tra investimenti e innovazione

“Ora non sto cercando di dimostrare nulla”, ha dichiarato Agnelli al Financial Times. “Ho appena compiuto 50 anni e c’è spazio per scrivere una nuova pagina entusiasmante con Gamma Waves”. Parole che segnano una fase nuova della sua carriera, più orientata alla visione strategica che alla gestione diretta di un club.

Dal punto di vista finanziario, Gamma Waves ha già raccolto circa 55 milioni di euro su un obiettivo complessivo di 100 milioni. L’idea è investire principalmente in startup in fase avanzata, con un target di rendimento elevato e una prima operazione già in fase di analisi. Un progetto che conferma la volontà di Agnelli di restare protagonista nel calcio e nello sport, ma con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione.