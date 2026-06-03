Dalglish, leggenda del Liverpool, rivela per errore il suo cancro sui social: “Doveva restare privato”

Kenny Dalglish, 75enne ex stella del Liverpool sia da giocatore sia da allenatore, è malato di tumore e lo ha comunicato inavvertitamente in un post poi subito cancellato: “Scusate le mie scarse competenze tecnologiche, però, la terapia prosegue bene”.

Sir Kenny Dalglish ha il cancro. L'ex stella e leggenda del Liverpool, ha rivelato di essere sotto cura sui social ma per errore, non aveva intenzione di condividere questo aspetto privato con il resto del mondo. Purtroppo, però, il 75enne si è visto costretto poi a confermare con un ulteriore post il tutto: "Doveva rimanere tutto privato… A differenza dell'uso del cellulare, comunque, la terapia sta procedendo bene".

Kenny Dalglish, 75 anni, ha confermato la diagnosi ritornando sull'argomento, via social pubblicando sui suoi account ufficiale la scontata conferma, dopo aver pubblicato per un banale errore informazioni sul suo attuale trattamento cui è sottoposto per combattere il tumore: "Come avevo indicato in un mio inavvertito post sui social media, sì, attualmente sono in cura per un cancro. Ma a differenza dell'uso che faccio del cellulare, la terapia sta procedendo bene".

Dalglish ironizza sulla malattia: "Scusate per le mie scarse competenze tecnologiche"

Una conferma da parte dell'ex scozzese che ha legato la sua carriera al Liverpool prima come giocatore e poi come allenatore, velata da una ficcante ironia, per lenire l'impatto di una notizia così grave: "Idealmente, questa cosa sarebbe dovuta rimanere privata perché è così che dovrebbe essere, ma le mie scarse competenze tecnologiche mi hanno costretto a farlo" ha continuato Dalglish. "Ovviamente non intendevo rendere pubblica questa vicenda, quindi apprezzerei se la privacy mia e della mia famiglia venisse rispettata. Come sempre, ringrazio il meraviglioso personale medico che ha dimostrato incredibile cura e discrezione, non solo nei miei confronti, ma anche nei confronti di moltissime altre persone. Sono un vero esempio per tutti."

Poiché il primissimo post, in cui senza volerlo aveva scritto della malattia, è stato cancellato immediatamente, non sono disponibili link diretti o screenshot ufficiali di quel momento esatto ma ai fedelissimi tifosi dei Reds non sono sfuggite quelle parole a tal punto che Dalghish è stato subito inondato di telefonate e richieste di conferma, oltre che parole di conforto e vicinanza, che lo hanno poi portato a confermare il tutto. Lo stesso Liverpool ha voluto ribadire il proprio affetto per l'ex stella: "Il sostegno, i migliori auguri e l'affetto di tutti al Liverpool FC sono, e saranno, con Sir Kenny e la sua famiglia. Il club desidera inoltre sottolineare la sua richiesta di rispetto della privacy in futuro"

Sir Kenny Dalglish, il "Sir King" di Liverpool e l'affetto del mondo Reds

Oltre al club anche altri tantissimi ex giocatori dei Reds che nella loro carriera hanno incrociato Dalglish, con centinaia di messaggi di supporto. Tra questi, l'ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher così come l'ex attaccante dell'Inghilterra e del Liverpool, Robbie Fowler, per "Sir King" com'è da sempre riconosciuto Dalglish nell'ambiente di Liverpool.

Sir Kenny ha iniziato la sua carriera da giocatore al Celtic ed è ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori di sempre del Liverpool, con all'attivo 172 gol in 515 presenze con i Reds. A Liverpool ha vinto sei titoli di campionato e tre Coppe dei Campioni, prima di assumere la guida della squadra e portarla a vincere tre titoli di campionato e due FA Cup negli anni '80.Un legame con Anfield che si è protratto nel tempo e che lo ha visto sempre presente nei momenti più importanti della società, fino ad essere presente in campo anche durante l'ultima partita stagionale del Liverpool di quest'anno.