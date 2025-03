Ranieri mostra il lavoro che sta facendo su Soulé in allenamento: “Bravo, allora hai imparato!”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma è a 4 punti dal quarto posto Champions. Un risultato già impronosticabile fino a qualche mese quando tra l'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric al suo posto, la Roma era sprofondata nelle parti basse della classifica di Serie A. La cura Ranieri è servita a ricompattare l'ambiente, a vincere partite, a prendere consapevolezza delle qualità della squadra e anche responsabilizzare i giocatori. Un lavoro di fino quello portato avanti dall'esperto allenatore giallorosso che ora evidentemente si sta concentrando molto anche sui più giovani, come Matias Soulé.

È lui l'uomo scelto per sostituire Paulo Dybala in questo finale di stagione che sarà fondamentale per la squadra capitolina che culla sicuramente il sogno di centrare quel quarto posto conteso però da tantissime squadre. Obiettivo difficile ma non impossibile e per questo Ranieri, come mostrano alcuni video degli allenamenti della Roma, sembra stia facendo un lavoro specifico proprio sul giovane argentino. Non solo fantasia e giocate, ma Ranieri vorrebbe da lui anche un lavoro funzionale al gioco di squadra anche grazie alla sua tecnica.

Ranieri sembra stia cercando di insegnargli a tenere meno la palla tra i piedi per cercare la giocata con pochissimi tocchi. Nel filmato preso in oggetto si vede Soulé in allenamento durante la partitella a pressione con campo ridotto, puntare Mancini mentre tenta di trovare lo spazio giusto per liberare il suo sinistro. Il difensore gli consente però di avere pochi angoli di tiro costringendolo a un dribbling di troppo. Ranieri allora ci scherza: "Fatte un altro giro". Una battuta che però Soulé recepisce come una sorta di richiamo a trovare una soluzione più semplice.

Il complimento di Ranieri dopo il gol in allenamento: "Bravo, allora hai imparato"

Le immagini del video vanno avanti e allora Soulé calcia subito da una media distanza il pallone che si insacca alle spalle del portiere. "Bravo, allora hai imparato" gli urla Ranieri quando vede quella giocata. Soulé non punta il difensore ma cerca subito la giocata, in questo caso il tiro dopo aver avuto davanti lo specchio della porta. Ranieri dimostra di voler puntare molto sul giovane argentino ex Juventus pronta a prendersi in mano la Roma in questa ultima e decisiva fase finale del campionato per tentare il colpaccio anche grazie ai suoi gol e alle sue giocate.