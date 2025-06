video suggerito

Cosa rischia la Roma se non rispetta i vincoli Uefa: i giallorossi hanno solo 5 giorni di tempo La Roma deve rispettare i vincoli imposti dalla Uefa entro il 30 giugno. I giallorossi tra 5 giorni devono incassare una decina di milioni di plusvalenze. Corsa contro il tempo per Massara. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Corsa contro il tempo in casa Roma per cercare di rispettare i parametri imposti dalla Uefa per chiudere in pareggio il bilancio 2024/25. Lo impone il Fair Play Finanziario che entro il 30 giugno chiede altri 10 milioni di plusvalenze. Mancano 5 giorni alla scadenza e i giallorossi stanno cercando di capire in che modo riuscire a chiudere questa importante operazione. L'avvicinamento di Theo Hernandez all'Al Hilal allontana di conseguenza Angelino il quale in quel ruolo inizialmente sembrava avere la priorità. L'affare si sarebbe concluso intorno ai 25 milioni, 20 dei quali di plusvalenza, riempiendo la cassaforte di Trigoria proprio in vista del controllo Uefa.

Così non è stato e allora si sondano altri profili per cercare di capire se possano essere giusti per una cessione di questo calibro. Perché la Roma si trova in questa situazione? I giallorossi sono vincolati dall'accordo con la UEFA siglato nel 2022, che impone di chiudere il quadriennio con perdite aggregate non superiori ai 60 milioni di euro. Non bisogna sbagliare dato che la multa UEFA da 3 milioni ricevuta per il passivo 2023/24 ne è stata già un segnale. Qualora la Roma non riuscisse a rispettare la scadenza si tratterebbe di reiterata irregolarità per cui il regolamento prevede restrizioni ai giocatori da iscrivere alla lista Uefa e nel caso più grave l’esclusione dalle coppe europee.

Svilar in campo con la Roma.

Massara vuole scongiurare il rischio di cedere i big

La Roma rischia dunque di restare fuori dalle coppe europee per una stagione. In questo caso l'Europa League conquistata con sudore sul campo da Claudio Ranieri e i suoi giocatori prima dell'arrivo di Gasperini. Ma in casa Roma ad oggi si scongiura questo pericolo e ci si concentra maggiormente sui giocatori da cedere che potranno aiutare a rispettare i limiti della Uefa. Il nuovo ds Massara non vuole svendere i suoi gioielli come Svilar, N’Dicka, Koné. E allora le soluzioni portano ad altri giocatori sacrificabili come Celik ma anche Cristante ed Hermoso.

I giocatori della Roma festeggiano dopo un gol in campionato.

Chi sono i giocatori messi in vendita dalla Roma

In vendita e dunque fuori dal progetto Roma con Gasperini ci sono Shomurodov che interessa al Basaksehir e al Rennes. Ma la Roma ha ricevuto solo un’offerta da 5 milioni finora. Pochi per ottenere la plusvalenza. Occhi puntati dunque anche su Kumbulla il quale dovrebbe essere ceduto dopo l’ottimo campionato giocato all’Espanyol. Il Verona è sulle tracce del difensore per un clamoroso ritorno in Veneto ma bisognerà capire a che cifre si potrà chiudere eventualmente l'affare. La Roma resta alla finestra.