Koopmeiners alla Juventus, Soulé può sbloccare l'affare: l'intreccio di mercato coinvolge 4 squadre L'operazione Teun Koopmeiners dall'Atalanta alla Juventus dipende tutta dalla cessione di Matias Soulé. L'argentino ha già trovato l'accordo con la Roma che adesso dovrà formulare un'offerta ai bianconeri. Ma il Leicester potrebbe avere la meglio presentando ai bianconeri una somma più alta.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è pronta a chiudere il cerchio a centrocampo puntando con decisione il terzo colpo in quella zona di campo dopo Douglas Luiz e Khéphren Thuram: Teun Koopmeiners. Il calciatore, attualmente di proprietà dell'Atalanta, è da tempo sulla lista di Cristiano Giuntoli che vuole consegnare a Thiago Motta il terzo tassello del nuovo centrocampo bianconero, con un margine ampio rispetto all'inizio della stagione. La Juventus avrebbe già trovato da tempo l'accordo con il calciatore e adesso è pronta a presentare un'offerta ufficiale alla società bergamasca.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, tutto dipenderà dalla cessione di Matias Soulé. L'argentino piace molto a Thiago Motta per i bianconeri devono monetizzare prima di puntare a un nuovo acquisto come Koopmeiners per cui l'Atalanta ha chiesto 60 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora considera sicuramente eccessiva e per questo vorrebbe bloccare l'operazione a 45 più bonus. È chiaro però che cedere Soulé potrebbe consentire a Giuntoli di avere maggiore disponibilità. L'affare coinvolge anche Leicester e Roma.

L'Atalanta per Koopmeiners chiede 60 milioni di euro.

Soulé ha già l'accordo con la Roma

Il club inglese e i giallorossi si aggiungono dunque a Juventus e Atalanta come squadre inserite in questa operazione. Le Foxes e la società capitolina si stanno infatti dando battaglia per assicurarsi Soulé ma la Juventus non si muove dalla richiesta iniziale: 30 milioni più almeno 5 di bonus. I bianconeri, come spiegato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, a queste cifre accetterebbero. Al momento però solo la Roma avrebbe fatto un passo in avanti importante per prendersi Soulè dopo aver trovato l'accordo con il calciatore.

Matias Soulé, lo scorso anno in prestito al Frosinone, ha già l'accordo con la Roma.

Le strategie di Roma e Leicester per prendersi Soulé dalla Juventus

La Roma adesso si presenterà alla Juventus con un'offerta da 25 milioni di euro, bonus compresi per acquistare il cartellino del fantasista argentino. Si tratta della stessa offerta già presentata dal Leicester nei giorni scorsi pari a 20 milioni più cinque di bonus. I giallorossi ora chiaramente avranno il vantaggio di poter far leva sulla volontà del classe 2003 mentre le Foxes potranno solo alzare l'offerta del cartellino avvicinandosi il più possibile alla richiesta iniziale della Juventus sicuramente superiore a quanto avanzato dai Friedkin in questo momento.