La Juventus si muove in anticipo su Kalulu: può essere il primo "acquisto" per la prossima stagione Pierre Kalulu potrebbe essere il "primo acquisto" della Juventus in vista della prossima stagione. Il club si starebbe muovendo in anticipo per riscattarlo dal Milan.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus sembra aver capito che in vista della prossima stagione si dovrà dare il via a un nuovo progetto. Abbandonato Thiago Motta dopo l'esonero ciò che resta al club bianconero è l'importante rosa di calciatori, sicuramente di livello, che potrebbe essere trasformata solo in parte. Diversi sono i giocatori in prestito ma con un riscatto molto alto: su tutti Kolo Muani, Renato Veiga e Conceicao. In questo momento la società, a prescindere se sarà confermato o meno Tudor come allenatore, ha "congelato" la situazione relativa ai tre giocatori, tranne uno.

Pierre Kalulu infatti sembra essere ad oggi l'unico certo di una riconferma e dunque meritevole di essere oggetto di un nuovo investimento da parte della Juventus. Il club prese il difensore francese la scorsa estate. Arrivato quasi in sordina rispetto agli acquisti roboanti di Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Koopmeiners, Thuram e lo stesso Conceicao, Kalulu è entrato in punti di piedi in bianconero prima di prendersi definitivamente un posto da titolare con prestazioni degne di nota. Per lui il club bianconero sarebbe già pronto a sborsare la cifra richiesta dal Milan.

Secondo quanto scrive l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, la Juventus infatti ha intenzione di ingaggiare Pierre Kaluku a titolo definitivo dal Milan in estate. Il club resta convinto di poter attivare la clausola di opzione d'acquisto di circa 14 milioni più 3 di bonus. Una cifra di certo non esagerata per un giocatore molto giovane, che a soli 24 anni ha già vestito maglie importanti e che contro la Roma ha sfoderato una prestazione davvero importante nonostante sia tornato da poco da un infortunio che l'ha tenuto fuori per diverso tempo.

A quanto ammonta l'acquisto complessivo relativo al cartellino di Kalulu

La Juventus ha versato 3 milioni nelle casse del Milan per il prestito oneroso di Kalulu. L'acquisto a titolo definitivo a quelle cifre dunque chiuderebbe l'affare in 20 milioni complessivi. Un investimento su un giocatore giovane che si aggiunge già a Kelly, Bremer senza dimenticare Gatti, per una difesa che già sembra essere molto competitiva a cui si aggiungerà anche Cabal. Da monitorare la situazione relativa a Renato Veiga che a differenza di Conceicao e Kolo Muani sembra essere dei tre il giocatore con maggiori probabilità di essere valutato al meglio dalla Juve per un riscatto.