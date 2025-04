La nuova strategia di Tudor per recuperare Koopmeiners: passerà un periodo di pausa alla Juventus

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus in questa stagione ha avuto, tra i tanti problemi riscontrati, un elemento in particolare che non è riuscito a inserirsi al meglio: Teun Koopmeiners. L'olandese è una delle grandi delusioni di questa annata dopo essere stato pagato fior fior di milioni dalla società bianconera che l'aveva acquistato dall'Atalanta. La mancata preparazione estiva ha sicuramente inciso sulla tenuta fisica del giocatore che evidentemente, anche a causa di alcuni infortuni, non è mai riuscito a mettersi allo stesso livello dei suoi compagni di squadra.

Thiago Motta gli dava continuamente fiducia ma evidentemente non è bastato per recuperare al meglio dal punto di vista fisico e mentale. Ecco che allora l'arrivo di Igor Tudor potrebbe essere d'aiuto a Koopmeiners in questo senso. Secondo quanto scrive Repubblica quest'oggi infatti, il giocatore si fermerà ai box per cercare la migliore condizione. Tudor ha deciso per lui uno stop di due o tre settimane per lavorare sulla parte fisica prima di tornare a disposizione della Juventus. Un programma preciso in vista degli impegni finali della stagione.

Koopmeiners in campo contro il Genoa.

L’olandese deve ricaricarsi dopo i primi mesi deludenti alla Juventus e così passerà una sorta di periodo di restauro in bianconero. Due o al massimo tre settimane, con allenamenti personalizzati e un paio di partite in panchina, non di più. Poco importa se il calendario della Juventus prevede per i prossimi impegni partita di fondamentale importanza come quella contro la Roma. Le successive contro Lecce e Parma sembrano essere però più agevoli consentendo a Tudor di poter rinunciare facilmente a Koopmeiners sostituendolo con i tanti elementi a disposizione.

Il programma della Juventus pensato per Koopmeiners

È l'ultimo disperato tentativo della Juventus per consentire a un giocatore come l'olandese di rimettersi in forma e rendere al meglio nelle partite più importanti, anche il Mondiale per Club. L'obiettivo dei bianconeri è chiaramente quello di centrare il quarto posto Champions ma anche di fare benissimo in una competizione che può essere redditizia per la società dal punto di vista economico. Recuperare Koopmeiners già da subito per poi proseguire con la preparazione atletica estiva in vista della prossima stagione sarebbe quasi come un nuovo acquisto.