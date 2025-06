La febbre ferma Gatti alla vigilia di Juve-Real: Tudor rischia di doversi inventare la difesa

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus scenderà in campo domani contro il Real Madrid nella sfida valida per gli ottavi del Mondiale per Club. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo la pesante sconfitta subita contro il Manchester City nell'ultimo turno della fase a gironi strapazzando la squadra di Tudor con un netto 5-2. Un risultato che ha un po' calato l'entusiasmo attorno alla Vecchia Signora che aveva iniziato benissimo il torneo con due vittorie e tanti gol. Ora però proprio alla vigilia della partitissima contro le Merengues ecco che Tudor rischia di perdere Federico Gatti. Il difensore bianconero, fresco di rinnovo, ha la febbre e non ha svolto l'allenamento di rifinitura.

Un'assenza che potrebbe complicare seriamente i piani dell'allenatore della Juventus il quale in settimana ha dovuto fare i conti con l'esito degli esami strumentali al quale si è sottoposto Savona dopo l'infortunio contro il Manchester City. Il giovane difensore bianconero, protagonista fino a questo momento in difesa con Kalulu e Kelly ha subito una lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia sinistra. Sarà rivalutato tra un mese. A questo punto proprio Gatti avrebbe dovuto sostituirlo ma adesso cambia tutto.

Savono dopo l’infortunio contro il Manchester City.

Tudor dovrà capire se cambiare completamente modulo rinunciando alla difesa a tre oppure puntare su Daniele Rugani fresco di rientro dal prestito all'Ajax di Farioli nella passata stagione. Il centrale potrebbe comporre con Kalulu e lo stesso Kelly un terzetto inedito per fronteggiare Vinicius e Mbappé. Non proprio l'ideale per Tudor che pensava di giocarsi questa sfida con una difesa già ben consolidata. L'altra alternativa è invece rappresentata dal giovane Gil che però resta in panchina.

Bremer impossibile da far giocare contro il Real

Nemmeno da immaginare invece un impiego di Bremer convocato per questi Mondiali per Club con l'obiettivo di proseguire con la squadra il suo lavoro di recupero dal brutto infortunio della passata stagione in modo da potersi reintegrare gradualmente in gruppo. Da capire dunque domani quali saranno le condizioni fisiche di Gatti e se il difensore riuscirà a recuperare per una partita difficile come quella contro il Real Madrid che appare come la favorita per il passaggio del turno.