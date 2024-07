Fofana è il colpo di mercato del Milan a centrocampo, c’è l’accordo con il Monaco: le cifre dell’operazione

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Youssou Fofana è sempre più vicini al Milan. Il centrocampista francese non è mai stato così vicino al club rossonero e l'arrivo a Milano di Gerry Cardinale ha fatto fare uno scatto in avanti al mercato dei rossoneri. Dopo giorni di contatti e di trattativa col Monaco, c'è l'accordo totale su una base di 14 milioni di euro. Da ultimare solo gli ultimi dettagli riguardanti i bonus, ma il più sembra fatto.

Dopo Morata, ecco che Paulo Fonseca vede la rosa rinforzarsi con un calciatore importante sia per le sue qualità che per la sua esperienza: le voci insistenti dell'interesse di Atletico Madrid e Manchester United per il classe 1999 hanno convinto Moncada ad accelerare e così l'allenatore portoghese avrà presto a disposizione un centrocampista capace di dare equilibrio.

Fofana è il colpo del Milan a centrocampo, accordo con il Monaco

Il Milan sta per definire il secondo colpo in entrata del mercato 2024: si tratta di Youssouf Fofana, che, a meno di sorprese, si può considerare virtualmente un nuovo giocatore rossonero.

Il club di via Aldo Rossi avrebbe trovato l’accordo col Monaco intorno ai 14 milioni di euro e adesso si starebbe lavorando sui bonus. Decisivo l’incontro avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 22 luglio, che ha permesso alle parti di avvicinarsi notevolmente e di arrivare quasi alla chiusura dell'operazione. Col centrocampista francese sono stati limati tutti gli accordi per un contratto dalla durata di 4 anni.

A riportare le cifre e i dettagli della trattativa è La Gazzetta dello Sport.

Il mercato del Milan: Pavlovic più vicino

Strahinja Pavlovic potrebbe essere il prossimo colpo del Milan. Il difensore serbo ha l'accordo per un quinquennale e vuole solo i rossoneri: con il Salisburgo si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni. In queste ore si è parlato di un'interessamento del Newcastle per Thiaw e questa operazione potrebbe facilitare l'arrivo del classe 2001.