Osimhen al PSG, frenata nell’affare col Napoli: no dei parigini a clausola e cessione di Kang-in Lee Il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al PSG ha avuto una brusca frenata. I parigini e i partenopei non hanno ancora raggiunto il giusto compromesso sui termini dell’operazione: no dei parigini all’inserimento di Kang-in Lee nell’affare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Victor Osimhen al PSG sembrava un affare in fase di chiusura e invece la trattativa col Napoli ha avuto una brusca frenata. I partenopei, che hanno già trovato l'accordo con Romelu Lukaku come sostituto immediato in attacco al posto del nigeriano, dovranno ritrattare con i parigini per discutere nuovamente delle condizioni dell'operazione. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, esperto di mercato, il PSG ha rifiutato di includere Kang-in Lee nell'affare e non eserciterà la clausola rescissoria da 130 milioni come voleva il Napoli.

Cifra ritenuta troppo alta da parte del PSG che avrebbe potuto solo avvicinarsi a quella somma con l'inserimento di una contropartita tecnica fra quelle che non rientrano nei piani tecnici di Luis Enrique. Detto di Lee, che il PSG vuole tenersi stretto, i cartellini di Carlos Soler e di Nordi Mukiele come alternative non soddisfano il Napoli che in questo momento sta vivendo una fase di stallo nell'operazione. Se non si riesce a venirsi incontro da una parte o dall'altra il passaggio di Osimhen al PSG rischia seriamente di poter saltare.

Il Napoli ha già l'accordo con Lukaku.

Chiaro che da entrambe le parti c'è la necessità e la volontà di chiudere l'operazione, ma alle giuste condizioni. Il PSG dal canto suo deve anche fare i conti con Goncalo Ramos e Kolo Muani. Per i due centravanti il mercato non decolla e per questo le trattative in entrate e uscita dei parigini sono al momento bloccate. Fino a pochi giorni fa si pensava che fosse tutto in discesa ora però c'è stata una brusca. Sarà ora compito dei rispettivi direttori sportivi Manna e Campos chiudere l'operazione dando l'accelerata decisiva e trovare il giusto compromesso.

Il Napoli lavora col Chelsea per il cartellino di Lukaku

La trattativa per la cessione di Osimhen al PSG è chiaramente legata anche al conseguente arrivo di Romelu Lukaku. Per l'attaccante belga il Napoli è forte di un accordo di massima sull'ingaggio ma manca ancora l'intesa col Chelsea per il costo del cartellino. I Blues mai come in questa stagione sono intenzionati a vendere l'attaccante belga solo a titolo definitivo. Al momento i londinesi non si schiodano dalla richiesta di 35/40 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare, in parte, proprio dalla cessione di Osimhen al PSG.