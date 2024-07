video suggerito

Calciomercato: Lukaku al Napoli, accordo trovato. La Juve blinda Todibo e ora cerca l'intesa col Nizza Il Napoli ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku, manca solo l'intesa col Chelsea per chiudere l'affare. La Juventus ha in pugno Todibo in attesa di trovare l'accordo col Nizza. Soulé vuole solo la Roma: i giallorossi dovranno formulare una seconda offerta ai bianconeri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le ultime news di calciomercato e le trattative di oggi delle squadre di Serie A. Il Napoli ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku sulla base di un contratto di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus. Adesso i partenopei dovranno trovare l'intesa con il Chelsea che ancora detiene il suo cartellino. I Blues al momento chiedono 35 milioni più bonus ma il Napoli sembra intenzionato a spendere meno facendo soprattutto leva sull'accordo già trovato con il belga. Big Rom arriverebbe al posto di Osimhen ormai pronto a vestire la maglia del PSG: l'affare si potrebbe chiudere già la prossima settimana.

Todibo con la maglia del Nizza.

La Juventus invece ha trovato l'accordo per Todibo, difensore centrale del Nizza con cui i bianconeri però non hanno ancora trovato l'intesa per il costo del cartellino. Nel frattempo è caldissimo l'asse Roma-Torino tra giallorossi e Juventus per il talento Matias Soulé. L'argentino ha fatto sapere ai bianconeri di voler essere ceduto soltanto alla Roma chiudendo di fatto le porte al Leicester interessato al giocatore. I capitolini dovranno formulare ora l'offerta giusta per convincere Giuntoli. L'Inter invece pensa a Renan per la difesa. Il Milan punta Samardzic. Il tabellone del calciomercatodi Serie A inizia ora a entrare nella sua fase più calda.

Mercato Napoli, accordo con Lukaku

Il Napoli ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku sulla base di un contratto di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus. Ora c'è da trovare l'intesa col Chelsea che per il cartellino del belga vorrebbe 35 milioni di euro. Gli azzurri potrebbero far abbassare la cifra facendo leva sulla volontà del giocatore. Non è da escludere che si possa chiudere su 25 milioni di euro o 20 più l'inserimento di qualche bonus. Una trattativa, quella per Lukaku, che cammina di pari passo con quella di Osimhen al PSG. Nella prossima settimana gli azzurri, gli agenti del nigeriano e i parigini, dovrebbero trovare l'intesa definitiva.

La Juve blinda Todibo ma deve trovare l'intesa col Nizza

Dopo Cabal la Juventus non si ferma. Giuntoli ha messo le mani anche su Todibo del Nizza trovando l'accordo col giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro. Manca però ancora l'intesa con i costieri che chiedono una cifra tra i 35 e 40 milioni. Somma molta alta per la Juventus che anche in questo caso potrebbe far leva sulla volontà del giocatore che ha allontanato altre offerte, come quella del West Ham, pur di vestire la maglia bianconera. Non è da escludere che Giuntoli possa inserire nell'operazione almeno un paio di talenti della NextGen.

Soulé nell'ultima stagione in prestito al Frosinone.

Roma-Soulè, continua la trattativa: l'argentino avvisa la Juve

Matias Soulé avrebbe fatto sapere alla Juventus di voler essere ceduto solo alla Roma. I giallorossi si erano visti rifiutare dalla Vecchia Signora una prima offerta da 23 milioni di euro + 3 di bonus e per questo ora potrebbero avvicinarsi alla richiesta della Juventus sui 30 milioni di euro. Di fatto Soulé ha detto definitivamente no al Leicester con cui la Juve avrebbe preferito trattare vista l'enorme disponibilità economica degli inglesi che di certo avrebbero avuto maggiore campo libero per avvicinarsi ulteriormente alle richieste della Juventus per il cartellino di Soulé.

L'Inter punta un difensore: i nerazzurri su Renan, le news

L'Inter sembrava avere ormai in mano Cabal dal Verona e invece il colombiano è poi finito alla Juventus con un blitz dei bianconeri che si sono assicurati il giocatore in meno di 24 ore. E allora la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Renan. Si tratta del difensore brasiliano classe 2003 di proprietà dello Zenit in prestito all’Internacional. Un profilo di grande prospetto che potrebbe richiedere un discreto esborso economico che però Oaktree sarebbe disposto a effettuare.

Il Milan punta Samardzic.

Milan su Samardzic dopo Morata: incontro col papà

Il Milan dopo Morata ha ora intenzione di chiudere altre trattative ma la più importante, come riportato da Sky Sport, è quella che riguarda Lazar Samardizic. Il fantasista dell'Udinese è finito nel mirino dei rossoneri che avrebbero anche avanzato un'offerta ai friulani. Samardzic è un'opzione concreta, l'interesse del Milan è serio e ci sarà un incontro con il papà del giocatore per trovare l'intesa definitiva. Da capire comunque se Samardzic potrebbe rappresentare una valida alternativa a Fofana, soprattutto a livello di caratteristiche.