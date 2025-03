Conte esce allo scoperto sullo Scudetto prima di Napoli-Milan: “Sarebbe da stupidi non pensarci”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Conte sa benissimo di non potersi più nascondere da coloro i quali parlano di Scudetto per il suo Napoli in questa stagione. Il tecnico dei partenopei, alla vigilia della grande sfida di domani al Maradona contro il Milan ha parlato proprio di questo in conferenza stampa. "Saremmo dei folli, degli stupidi, a non farlo – ha detto in riferimento alla domanda sull'obiettivo Scudetto degli azzurri -. Siamo a 9 giornate dalla fine e con 3 punti dalla prima della classe, un pensiero non lo fai? Con tutti i pregi e i difetti noi siamo lì, in una posizione che nessuno avrebbe immaginato a inizio anno".

Conte prosegue il suo ragionamento sul tema: "È giusto crederci e mettere a disposizione tutto quello che abbiamo – conclude -. Dobbiamo uscire dal campo con la maglia sempre sudata, alla fine vince una sola". Ma lo Scudetto non è l'unico obiettivo dichiarato dal tecnico salentino: "Sappiamo che sarà duro anche il piazzamento Champions ma dobbiamo guardare avanti e avanti è il primo posto". Preparare questa partita dunque contro il Milan non è semplice: "Sarebbe un problema se non avessi le idee chiare a 24 ore dalla partita – ha detto a proposito della formazione -. Cercheremo di prendere sempre le migliori decisioni".

Sugli uomini da schierare in campo ha pochi dubbi quindi, con Olivera che sembra poter prendere il posto di Spinazzola a sinistra mentre il dubbio riguarda soprattutto Anguissa: "Ha avuto un affaticamento all'adduttore, è rientrato e ha fatto questi due allenamenti con noi, monitoriamo bene la situazione. È la parte finale del campionato, non possiamo sbagliare – ha detto sui singoli -. Neres recuperato, non so se inizierà la partita ma una parte la giocherà. Sapete quanto è importante per noi recuperarlo. Anche Okafor ha avuto un problema agli adduttori, è stato fuori due giorni".

Antonio Conte con Juan Jesus.

Le parole di Conte sul Milan

Il tecnico ha poi evidenziato le difficoltà nel dover affrontare una squadra come il Milan: "Affronteremo una squadra forte, costruita per vincere lo scudetto – ha spiegato l'allenatore del Napoli -. Poi ci sono delle annate particolari, a gennaio hanno rifatto il mercato inserendo giocatori forti e dovremo fare molta attenzione. Avremo bisogno ancora di più del supporto del ‘Maradona'. Ci sarà da soffrire. Grandissimo rispetto ma mai paura". E ha poi concluso: "C’è da giocare queste ultime nove partite e può esserci tutto o niente, dobbiamo stare concentrarci molto sul presente".