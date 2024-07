Pioli pronto a ripartire dall’Arabia dopo l’addio al Milan, accordo vicino: allenerà Benzema e Kanté

video suggerito

Stefano Pioli all'Al-Ittihad. Il tecnico emiliano è pronto a ripartire subito dopo l'addio al Milan. L'allenatore originario di Parma è a un passo dall'accordo con il club arabo per quella che sarà la sua prima avventura su una panchina all'estero. Secondo quanto riferisce Sky mancherebbero solo alcuni dettagli per chiudere l'operazione con il club di Gedda per dare poi il via alla stagione 2024/2025 nella Saudi Pro League. La giornata di oggi può già essere decisiva per definire tutto e ufficializzare il suo ingaggio per questa sua nuova avventura: contratto triennale.

Pioli allenerà una squadra che può contare su calciatori di tutto rispetto come l'ex Pallone d'Oro 2022 Karim Benezema ma anche il centrocampista della Francia, attualmente impegnato agli Europei 2024, N'golo Kanté. Ma non è tutto, a Pioli sarà affidata la responsabilità di puntare fin da subito alla vittoria in una squadra che è arrivata quinta nell'ultimo campionato vinto dall'Al-Hilal e che può contare anche su altri calciatori di spessore del calibro dell'ex brasiliano del Liverpool, Fabinho, ma anche dell'ex Lazio, Luiz Felipe.

Pioli ha vinto un campionato col Milan nella stagione 2021/2022.

Pioli dovrà riscattare il quinto posto dell'Al-Ittihad nell'ultimo campionato

Dopo vent'anni d'esperienza da allenatore per Pioli dunque si aprono le porte di un club all'estero pronto a puntare su un tecnico capace di riportare il Milan ai vertici del campionato di Serie A con lo Scudetto conquistato nella stagione 2021/2022 e la semifinale di Champions League poi persa nell'annata successiva dopo il doppio confronto con l'Inter. Pioli andrà in una squadra che negli ultimi mesi è stata fortemente destabilizzata dalla questione Gallardo-Benzema e la rottura tra l'ormai ex allenatore e l'attaccante francese.

Curiosamente Gallardo è anche l'allenatore che avrebbe dovuto prendere il posto dello stesso Pioli sulla panchina rossonera. Insomma, uno dei nomi che sarebbe stato in cima alla lista dei desideri della squadra del Diavolo prima dell'arrivo e dell'ufficialità di Paulo Fonseca. Per Pioli in Italia fin dal suo esonero non c'erano stati grossi contatti per poter pensare a una nuova avventura in Serie A. Si era parlato di Bologna ma poi gli emiliani hanno puntato forte su Italiano. Ora la sua carriera riparte dall'Arabia.