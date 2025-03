Milan-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

Milan-Como è la partita della 29ª giornata di Serie A che si gioca oggi, sabato 15 marzo, alle ore 18:00. Al Meazza va in scena il derby lombardo che sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro e in streaming in esclusiva (solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1.

Il Milan 9° in classifica con 44 punti è a -8 dal quarto posto che vale la zona Champions e, attualmente, fuori anche dall'Europa (-6 dal 6° posto che vale la Conference). La squadra di Conceiçao è reduce dalla vittoria in rimonta a Lecce utile a spezzare la serie di risultati negativi ma non ancora preziosa per rimontare anche in graduatoria. L'obiettivo adesso è salvare una stagione deludente soprattutto in campionato, puntando poi anche alla Coppa Italia. A San Siro arriva forse il peggiore avversario che c'è in questo momento: il Como di Fabregas, autentica rivelazione della stagione e che nell'ultimo turno ha frenato in casa contro il Venezia (1-1). All'andata, sul Lago, finì con il risultato di 1-2: Diao portò in vantaggio i lariani, Theo Hernandez e Leao piazzarono l'uno-due che regalò la vittoria.

Partita: Milan-Como

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: sabato 15 marzo

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 29ª giornata di Serie A

Milan-Como, dove vederla in diretta tv

Milan-Como sarà trasmessa a partire dalle ore 18:00 in diretta tv e in esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio. La telecronaca del match affidata a Ricky Buscaglia, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Per vedere la partita in diretta tv lo si potrà fare utilizzando la app su Smart tv oppure usufruire di device compatibili quali Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console come PlayStation e XBox.

Dove vedere in diretta streaming Milan-Como

Milan-Como andrà in onda anche in diretta streaming sempre e solo su DAZN. Non c'è possibilità di vederla anche su NOW. Si potrà accedere all'evento, se abbonati, tramite app oppure collegandosi direttamente alla piattaforma utilizzando i consueti dispositivi.

Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A 2024-2025

Sergio Conceiçao schiera il miglior Milan possibile in vista del difficile incontro con il Como. Pedina fondamentale è Pulisic, decisivo a Lecce con una doppietta. In attacco confermato Gimenez. Nel Como è Nico Paz l'osservato speciale, oltre a Diao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia, Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas.