Pioli riparte lontano dall’Italia, può guadagnare una fortuna: è uno dei candidati per l’Al-Ittihad L’ex Milan Stefano Pioli vuole rimettersi subito in gioco: potrebbe continuare la sua carriera in Arabia Saudita dopo gli anni trascorsi in Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'avventura con il Milan è ormai alle spalle e Stefano Pioli guarda al suo futuro che potrebbe essere lontano dall'Italia. Per tanto tempo è stato accostato al Napoli che alla fine ha virato su Antonio Conte, lasciandolo senza troppe alternative: la volontà dell'ex rossonero è quella di rimettersi subito in gioco e trovare una nuova panchina e questo potrebbe portarlo all'estero per seguire la pista dell'Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano Pioli sarebbe uno dei tre allenatori valutati dall'Al-Ittihad per succedere a Marcelo Gallardo. Una candidatura seria che potrebbe portare il tecnico italiano a guadagnare tanti milioni secondo gli standard della Saudi Pro League che ci ha abituati a contratti ricchissimi.

Pioli piò volare in Arabia Saudita

Non era una delle strade vagliate alla fine della scorsa stagione, quando ormai la separazione dal Milan sembrava inevitabile. Pioli ha salutato la squadra nell'ultima partita di campionato contro la Salernitana e al suo posto è stato scelto Paulo Fonseca per cominciare un nuovo progetto: anche le panchine traballanti che avrebbero potuto ospitarlo si sono riempite e in questo momento in Italia non c'è nessuna squadra che sembra indirizzata verso di lui.

Per questo motivo è plausibile che possa scegliere di continuare la sua strada all'estero per la prima volta nella sua carriera. La pista più concreta è quello che lo porterebbe in Arabia Saudita, all'Al-Ittihad, dove ad attenderlo ci sarebbe un contratto ricchissimo: il club sta sondando il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore e Pioli sarebbe uno dei tre papabili per succedere a Gallardo sulla panchina del club saudita. Un colpo di scena che nessuno aveva calcolato ma che consentirebbe all'ex Milan di rimettersi immediatamente in gioco, lontano per un po' di tempo dalle grandi pressioni che lo hanno accompagnato in Italia nell'ultimo periodo.