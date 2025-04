Inter-Milan, probabili formazioni e dove vedere il derby di Coppa Italia in TV e streaming: Inzaghi e Conceiçao a caccia della finale

Dopo il pareggio della partita d'andata, Inter e Milan si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà questa sera, mercoledì 23 aprile, alle 21:00. In palio c'è l'accesso alla finale. La partita di San Siro verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e si potrà seguire in streaming su Infinity attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it.

La telecronaca della partita è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin, da bordocampo Alessio Conti e Claudio Raimondi.