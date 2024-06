video suggerito

Paulo Fonseca nuovo allenatore del milan, l’annuncio di Ibrahimovic: “Vi spiego perché proprio lui” Il Milan ha ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo allenatore. A dare l’annuncio è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha spiegato il perché della scelta del portoghese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Ufficiale l'ingaggio del tecnico portoghese che torna in Serie A dopo l'esperienza alla Roma. A formalizzare l'operazione è stato Zlatan Ibrahimovic, ovvero l'ex attaccante diventato dirigente e Operating Partner della proprietà. Ibra ha giustificato la scelta Fonseca con la volontà di puntare su un gioco più offensivo per il Milan.

Ibrahimovic annuncia Fonseca al Milan e spiega il perché sarà lui il nuovo allenatore

Dopo aver ringraziato Stefano Pioli ("Voglio ringraziare Pioli per quello che ha fatto per il Milan, anche da me personalmente. Quello che ha fatto qui rimane nella storia"), Ibrahimovic è stato molto chiaro nello spiegare perché il Milan ha scelto Fonseca come nuovo allenatore: "Il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene: cosa cerchiamo, cosa vogliamo, con tanti pensieri, e abbiamo scelto lui per portare la sua identità in base ai giocatori che abbiamo, per come vogliamo che giochi la squadra".

Cosa chiede il Milan a Fonseca? Un gioco dominante e offensivo, che possa anche riportare entusiasmo tra i tifosi: "Vogliamo un gioco dominante, offensivo, e volevamo portare dopo 5 anni, con tutto il rispetto per Pioli, qualcosa di nuovo. E abbiamo studiato, come allena, come gioca e prepara le partite. Serve portare qualcosa di nuovo anche a San Siro, dopo 5 anni. E con questi giocatori, quello che si abbina di più è Fonseca che è l’uomo giusto. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto".

Ibrahimovic e gli allenatori accostati al Milan prima di Fonseca

Nel suo intervento Ibrahimovic ha spiegato anche quanto accaduto negli ultimi mesi, con la girandola di nomi, compreso quello di Lopetegui non gradito dai tifosi: "Ogni giorno sui giornali c'era un allenatore diverso: Ibrahimovic ne voleva uno, Moncada un altro, Furlani e Cardinale altri, anche i tifosi poi un quinto. Ci sono voci che girano e poi la realtà. Abbiamo valutato e discusso i nomi che abbiamo messo sul tavolo, parlando di quello che era meglio per la squadra. Alla fine abbiamo pensato che era meglio Fonseca".

Fonseca allenatore del Milan, i dettagli del contratto e dello stipendio

Fonseca al Milan avrà un contratto triennale, ovvero 2 anni con opzione per il terzo, come spiegato nella nota ufficiale pubblicata dal club proprio in contemporanea con l'annuncio di Ibrahimovic. L'ingaggio dovrebbe essere di circa 3.5 milioni di euro, quindi inferiore a quello che percepiva il suo predecessore. Uno stipendio che è più basso rispetto a quello di praticamente tutti i suoi colleghi alla guida di squadre di alta classifica in Serie A.