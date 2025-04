Chi è Marc Lopez, il nuovo allenatore di Jasmine Paolini: è stato campione olimpico in coppia con Nadal

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Jasmine Paolini ha scelto il suo nuovo allenatore. Come avvenuto in occasione della separazione da Renzo Furlan, ancora una volta è stata la stessa tennista azzurra ad annunciarlo lei stessa sui social. Ebbene dopo le indiscrezioni provenienti dalla tv russa Bolshe circolate nelle ultime ore, Jasmine Paolini ha ufficializzato l’ex tennista e campione olimpico nel doppio in coppia con Rafael Nadal, Marc Lopez, come suo nuovo coach. Questo almeno fino alla fine del Roland Garros, poi sarà da capire se il loro rapporto lavorativo sarà più lungo o meno.

Paolini ha mostrato uno scatto col suo coach durante un allenamento. In questo modo ha voluto far sapere a tutti l'inizio di questo suo nuovo percorso nel mondo tennistico. La toscana è infatti attuale n° 6 del mondo, tornerà in campo al WTA 500 Stoccarda, in programma dal 12 aprile. Si delinea dunque il cammino della Paolini che solo pochi giorni fa aveva deciso di separarsi da Renzo Furlan il quale l'aveva seguita passo dopo passo in tutti questi anni. Ma il presente e forse anche il futuro è Marc Lopez? Ma chi è davvero? L'abbiamo visto al fianco di Nadal.

La story di Jasmine Paolini che annuncia Lopez come nuovo allenatore.

Un allenatore giovane classe 1982, nativo di Barcellona. Questo il profilo di Marc Lopez che nel suo passato è stato un tennista ad alti livelli. Lopez infatti è stato campione in doppio al Roland Garros 2016 con Feliciano López. Già questo sarebbe un grandissimo traguardo e invece Lopez è ricordato da tutti anche come campione ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nel doppio in coppia con Rafael Nadal e alle ATP 2012 con Marcel Granollers. Una carriera dunque di tutto rispetto per lui. A partire dal 2019 non supera più il primo turno negli Slam e cala notevolmente di rendimento. Nel 2020 esce dai primi 300 del mondo, nel 2021 dai primi 500 e si ritira nel maggio 2022.

Rafa Nadal con Marc Lopez.

La carriera da allenatore al fianco di Nadal

E così già dopo aver abbandonato la racchetta aveva dato il via a un percorso da allenatore. Nel dicembre 2021 infatti ha debuttato come allenatore entrando a far parte del team di Rafael Nadal e a maggio dell'anno successivo si è ritirato ufficialmente dal tennis agonistico. Diverse sono infatti le immagini degli ultimi anni che lo ritraggono nel team dello stesso Nadal in occasione della United Cup del 2023 a Sydney ma anche agli Australian Open sempre dello stesso anno. Oggi un nuovo capitolo in questo ruolo al fianco di una tennista talentuosa e promettente come Jasmine Paolini pronto a raggiungere altri straordinari successi.