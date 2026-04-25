Marc Marquez spiega perché non è stato penalizzato dopo aver tagliato l’ingresso in pit lane a Jerez

Marc Márquez ha ridimensionato le polemiche nate dopo il suo ingresso anomalo in pit-lane durante la sprint del GP di Spagna, sostenendo di non aver creato pericoli né ottenuto vantaggi irregolari.

A Jerez, il pilota Ducati ha costruito la sua vittoria grazie a una scelta decisiva nel finale: passare alla moto da bagnato. A pochi giri dalla conclusione, mentre era secondo, aveva inizialmente deciso di restare in pista, ma una caduta all’ultima curva su asfalto viscido lo ha costretto a cambiare idea. Dopo essersi fermato nella via di fuga e aver lasciato passare tutti gli altri, è rientrato ai box seguendo un percorso insolito sull’erba, avendo ormai superato l’ingresso standard.

Proprio questa manovra ha acceso il dibattito. In realtà, Márquez è entrato in pit-lane prima del punto in cui inizia ufficialmente la zona controllata dalla direzione gara, cioè il cosiddetto “timing loop”, la linea che sancisce l’effettivo ingresso ai box. Poiché il suo rientro è avvenuto prima di attraversare quel riferimento, in senso stretto non ha infranto il regolamento: non si configura né come guida pericolosa né come vantaggio evidente. Piuttosto, si tratta di un’azione estremamente intelligente, che ha sfruttato una zona grigia nella definizione delle regole MotoGP.

Nonostante le perplessità di alcuni piloti, tra cui Johann Zarco, i commissari non hanno aperto indagini. Márquez ha risposto in modo diretto, invitando a consultare il regolamento e ribadendo di aver agito senza mettere a rischio nessuno.

Marquez spiega perché non è stato penalizzato a Jerez: "Sono stato fortunato"

Il confronto con la Formula 1 nasce proprio da qui: nella categoria automobilistica, l’ingresso ai box è delimitato in maniera molto più rigida, anche con elementi fisici, e una manovra simile – soprattutto dal lato sbagliato – comporterebbe automaticamente una penalità, senza margine di interpretazione.

Una volta tornato in pista con la moto giusta, Márquez ha rimontato superando Fermín Aldeguer e il compagno Francesco Bagnaia, conquistando un successo inatteso. Il Cabroncito ha risposto così alle critiche: "Non lo so, leggete il regolamento! Dicono [i commissari di gara] che se non si guadagna tempo, non si creano situazioni pericolose e non si taglia la strada di servizio, [si è in regola]. Non ho nulla da aggiungere".

Marque ha proseguito: "È vero che la decisione giusta sarebbe stata rientrare ai box nel giro precedente, ma Alex è rimasto fuori. Stavo pensando di fermarmi, ma Alex è rimasto fuori e quindi ho deciso di stargli dietro, ma in quell'ultima curva sono caduto e ho perso l'anteriore. Poi, a un certo punto, mentre mi trovavo nella zona di fuga, mi sono chiesto: ‘Cosa devo fare?' Ho deciso di fermarmi lì, lasciare passare tutti i corridori, per non creare situazioni pericolose, e poi, quando ho visto che non arrivava nessuno, sono semplicemente rientrato ai box. Ho cambiato la moto. Quello è stato il momento chiave della gara".

Lo stesso spagnolo ha però ammesso che la vittoria è stata favorita anche dalle circostanze: ha parlato apertamente di “fortuna”, riconoscendo che l’errore iniziale – non fermarsi un giro prima – lo aveva messo in difficoltà. Ha inoltre indicato nel fratello Álex Márquez il più veloce in pista, sottolineando come il suo ritmo fosse superiore prima della caduta: "Direi fortunato. Fortunato e poi, ovviamente, intelligente fermarsi lì nella via di fuga. Ma fortunato perché sono andato a sbattere all'ultima curva, ma era possibile andare a sbattere anche alla curva 1".

Più che una semplice vittoria, quella di Márquez a Jerez è stata una dimostrazione di prontezza mentale: una combinazione di intuito, gestione del rischio e capacità di sfruttare ogni dettaglio regolamentare a proprio favore. Ma qualche dubbio, resta.