Difesa del Milan horror nei primi 20 minuti a Napoli: da non far vedere nelle scuole calcio La difesa del Milan agghiacciante nei primi 20 minuti a Napoli: movimenti e letture da non far vedere nelle scuole calcio.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ha subito due gol nei primi 20 minuti della partita contro il Napoli che testimoniano la grande difficoltà della squadra di Sergio Conceiçao nella fase difensiva. Due letture abbastanza semplici per calciatori di livello altissimo come quelli rossoneri ma che hanno portato alle reti di Politano e Lukaku per gli azzurri.

Movimenti e letture della linea rossonera da non far vedere nelle scuole calcio e nei settori giovanili.

Difesa del Milan horror nei primi 20 minuti a Napoli

In occasione del primo gol, Pavolovic e Theo Hernandez leggono malissimo il lancio di Di Lorenzo e Politano si infila nello spazio: conduzione, preparazione e tiro in porta che significa vantaggio per la squadra di Antonio Conte dopo appena un minuto. L'esterno azzurro si è infilato tra le maglie larghissime della linea rossonero e ha segnato il primo gol del Napoli dopo pochissimi secondi: una mancanza di concentrazione che non è accettabile mai, tantomeno subito dopo il fischio d'inizio del match.

La serataccia della retroguardia rossonera si conferma anche sul secondo gol: su una palla persa male in uscita, i due centrali (Gabbia e Pavlovic) escono entrambi sul portatore di palla e Walker corre all'indietro tenendo in gioco Lukaku. Il centravanti belga controlla con un piede e batte a rete con l'altro. Una situazione, anche questa, molto semplice: dovrebbe uscire quello più vicino al pallone e l'altro va a chiudere lo spazio alle sue spalle con un occhio all'uomo, invece entrambi i centrali sono andati sul portatore e Big Rom si è ritrovato solo davanti al portiere.

La difesa del Milan ha mostrato in più di un'occasione in questa stagione delle difficoltà e il rendimento della squadra rossonera lo testimonia: in alcune situazioni ci sono state delle rimonte, anche clamorose, ma se si subiscono tanti gol è molto difficile stare nei primi posti della classifica.