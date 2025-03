video suggerito

Allegri in pole come nuovo allenatore del Milan: perché i rossoneri stanno puntando sull'ex Juventus Massimiliano Allegri è in pole per tornare sulla panchina del Milan. L'allenatore è livornese è fermo dopo l'addio alla Juventus e la dirigenza rossonera avrebbe puntato su di lui per diversi motivi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri si è preso una stagione per pensare, riflettere ed elaborare dopo l'addio alla Juventus. L'ultima immagine del tecnico livornese sulla panchina bianconera è stata quella relativa alla vittoria della scorsa edizione della Coppa Italia a Roma contro l'Atalanta. Con tanto di sfuriata verso l'arbitro, il designatore Rocchi e parte della dirigenza Juve. Insomma, un addio non proprio normale per lui che ora ha tanta voglia di ricominciare. Uno dei tecnici più vincenti del campionato italiano che potrebbe far presto ritorno proprio in Serie A.

A spingere per il suo arrivo è il Milan che arriverà ai nastri di partenza della prossima stagione con le ossa rotte a seguito di un'annata, come quella attuale, decisamente deludente. Nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e in attesa dell'esito delle semifinali di Coppa Italia nel derby con l'Inter, dall'incontro tra Cardinale e Furlani sarebbe già emersa l'intenzione di lasciar andare Sergio Conceicao affidandosi proprio a Max Allegri. Secondo la Gazzetta dello Sport i motivi sarebbe da ricercare proprio sull'esperienza di Allegri ma anche su altri fattori fondamentali.

La sfuriata di Allegri nella sua ultima partita alla Juventus.

La linea della società rossonera sarebbe quella di affidare la panchina del Diavolo a un tecnico vincente, esperto, che sappia prendere lo spogliatoio mano. Ma che soprattutto abbia la lucidità di saper uscire anche dalle tempeste dettate dai momenti di crisi. Un po' come accaduto con la Juventus con il caos penalizzazioni di due stagioni fa. E in più, il suo passato al Milan, aiuta la dirigenza a pendere sempre più dalla sua parte. Prima di Pioli era stato lui a vincere l'ultimo Scudetto dell'era Berlusconi, un dettaglio non di poco conto in questo momento.

L'ipotesi Roma per Allegri non spaventa il Milan

Proprietà e dirigenza hanno compreso gli errori della scorsa estate e vorrebbero puntare dunque su Allegri. Nel frattempo Max ha rifiutato ogni proposta arrivata fin qui e ha voglia di rimettersi in gioco, il club pensa a lui come tecnico da cui ripartire. Nel mezzo c'è l'ipotesi Roma con la decisione dei Friedkin che potrebbero anche loro pensare ad Allegri per ripartire dopo la conduzione tecnica eccellente di Ranieri fino ad ora. Con o senza Champions insomma, Allegri sarebbe il nome giusto anche per gestire una squadra quasi del tutto nuova.