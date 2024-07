video suggerito

Bonucci come De Rossi, può ripartire dalla Nazionale Italiana: il suo ruolo nello staff di Spalletti Leonardo Bonucci potrebbe entrare a far parte dello staff di Luciano Spalletti nella Nazionale Italiana. Per l’ex difensore della Juventus un ruolo come quello di De Rossi con Mancini tra il 2021 e il 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Bonucci nella Nazionale Italiana di Spalletti. L'ex difensore della Juventus che ha dato l'addio al calcio lo scorso mese di maggio, potrebbe far ripartire la sua carriera proprio dall'azzurro e con il tecnico di Certaldo. Secondo Tuttosport si tratta di una possibilità specie dopo la presenza di Bonucci alla Red Bull Arena di Lipsia e nel ritiro dell'Italia nelle ultime settimane. Un blitz significativo proprio per sondare il terreno e capire se ci possa essere questa occasione. L'ultima parole spetta proprio a Spalletti che deciderà se accogliere l'ex difensore o meno.

Bonucci ha fatto sapere di voler iniziare una nuova carriera da allenatore e per farlo potrebbe ripartire proprio dall'Italia per iniziare a fare un po' d'esperienza. Un po' come quanto accaduto con Daniele De Rossi quando l'attuale allenatore della Roma entrò a far parte dello staff tecnico di Mancini tra il 2021 e il 2022 culminato poi anche con la vittoria degli Europei. Bonucci potrebbe seguire le stesse orme dell'ex compagno di nazionale e intraprendere un percorso con il tecnico di Certaldo che nutre grande stima nei confronti dell'ex difensore bianconero.

Il ruolo di Bonucci nello staff di Spalletti

Nelle prossime settimane ci potrebbero essere novità importanti in merito dato che la decisione finale su Bonucci spetterà proprio a Spalletti. Bonucci è quarto nella classifica all-time dell'Italia per numero di presenze in campo da calciatore (121 volte ndr) con 8 gol realizzati. La sua presenza potrebbe essere di vitale importanza per la crescita dei giovani in azzurro e come figura carismatica e motivazionale all'interno dello spogliatoio. Insomma, un elemento in più per il CT che avrà il compito di risollevare le sorti dell'Italia dopo la figuraccia agli Europei.

Leggi anche Buffon pensa alle dimissioni dal suo ruolo in Nazionale: solo una cosa può fargli cambiare idea

Un altro elemento della BBC potrebbe dunque varcare i cancelli di Coverciano. Prima di Bonucci per un breve periodo anche Barzagli ha fatto parte dello staff di Mancini prima della partenza dell'ex CT in Arabia Saudita. L'ex difensore della Juventus rimase poi tagliato fuori dopo l'avvento di Luciano Spalletti. Al momento Bonucci dunque potrebbe ritrovarsi in Nazionale con Gigi Buffon che però secondo le ultime indiscrezioni avrebbe chiesto un confronto a Gravina da capo delegazione azzurra prima di decidere se proseguire oppure no il suo mandato.