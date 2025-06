Gattuso ct della Nazionale, la conferenza stampa in diretta: la presentazione del nuovo allenatore con Gravina e Buffon

Gattuso non perderà la sua identità nel suo nuovo ruolo, ma fa sorridere la sala stampa con un pensiero: "Tutti pensano a Gattuso che corre, grinta… Io penso che le squadre che ho allenato hanno espresso un buon calcio. Mi hanno detto di non dirlo ma lo dico: oggi un Gattuso nella mia squadra, col casino che faceva, non lo metterei in campo, per come vedo ora il calcio. Mi piace aggiornarmi e parlare di calcio, so che calcio mi piace. Bisogna entrare nella testa dei giocatori, non tutti sono uguali. Oggi il calciatore è diverso, è molto più professionista: fanno solo più fatica a fare gruppo, non solo in nazionale".