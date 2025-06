video suggerito

Gennaro Gattuso nuovo CT dell'Italia, ora è ufficiale: "È un simbolo del calcio italiano" Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ora è ufficiale.

A cura di Vito Lamorte

Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ora è ufficiale. L'ex allenatore dell'Hajduk Spalato, già sulle panchine di Milan, Napoli e Pisa; sarà presentato giovedì 19 giugno presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. ‘Ringhio' prenderà il posto di Luciano Spalletti, esonerato dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia.

Il comunicato ufficiale della FIGC: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Gattuso nuovo CT della Nazionale: il termini contratto e lo stipendio

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi, Gattuso si è accordato per un contratto di un anno e percepirà circa 2 milioni di euro annui. Nelle discussioni tra Gravina e l'allenatore calabrese sarebbero finiti diversi nomi da inserire nel gruppo tecnico (si è parlato di Bonucci).

Buffon: "Gattuso la scelta migliore possibile"

A confermare l'arrivo di Gattuso come nuovo CT, poche ore prima dell'annuncio, era stati Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, che era a visionare l'Under 21 durante la seconda gara dell'Europeo e ai microfoni Rai ha spiegato come quella dell'ex calciatore del Milan sia la scelta migliore possibile per sostituire Spalletti: "Abbiamo lavorato in questi giorni per il nuovo CT. Attendiamo ormai solo gli ultimi dettagli. Il Presidente e tutta la Federazione hanno avuti dei giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che, alla fine, Gattuso sia la scelta migliore possibile".