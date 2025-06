Come può giocare l’Italia di Gattuso: moduli e l’incognita Chiesa, due le nuove parole d’ordine

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Italia volta pagina e si affida a Gennaro Gattuso come CT della Nazionale per cercare di rimettersi in carreggiata per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che non sono partite con il piede giusto. Gli Azzurri hanno perso malamente lo scontro diretto con la Norvegia e questo ha portato la FIGC a voltare pagina.

Dopo la striminzita vittoria con la Moldavia c'è stato il ribaltone ma ora c'è grande curiosità nel sapere in che modo cambierà la Nazionale nelle partite che saranno decisive per il prossimo futuro.

Come può giocare l'Italia di Gattuso: moduli e l'incognita Chiesa

Gattuso ha spesso utilizzato la difesa a quattro, tra 4-3-3 e 4-2-3-1, e una fase offensiva che lasciava spazio a uomini in grado di poter far male in ogni momento (vedi Milan e Napoli) in velocità. In questo modo si potrebbe dare spazio e valorizzare il talento di calciatori come Orsolini, Zaccagni e Politano ma le prossime saranno partite molto importanti e sarà importante il dialogo tra CT e calciatore per evitare di perdere altri punti per strada.

ITALIA (4-3-3):Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Cambiaso; Tonali, Locatelli, Barella; Politano, Kean, Zaccagni.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Locatelli, Barella; Politano, Tonali, Zaccagni; Kean.

Nell'ultima stagione all'Hajduk Spalato ha utilizzato anche il 3-4-2-1, o il 3-4-3, e in base ai calciatori presenti nella rosa dell'Italia forse sarebbero più affini per caratteristiche ma c'è il nodo Federico Chiesa da sciogliere: Gattuso vorrebbe puntare su di lui se avesse minuti nelle gambe perché ha qualità uniche nella rosa della selezione azzurra ma tanto dipenderà anche dal mercato.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calfiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Raspadori.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Barella, Dimarco; Orsolini, Raspadori; Kean.

Le certezze sono poche, perché Gattuso ripartirà certamente da calciatori forti e di personalità come Tonali e Barella oltre a Donnarumma; ma l'obiettivo è quello di ripartire al più presto e di ridare un po' di freschezza ad un gruppo incupito e debole in alcune situazioni. Le parole d'ordine potrebbero essere adattamento e mentalità.