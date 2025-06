video suggerito

Mondiale per Club oggi in TV, dove vedere Fluminense-Borussia e River Plate-Urawa Reds: orari e canali Fluminense-Borussia Dortmund e River Plate-Urawa Reds sono le due partite in programma oggi al Mondiale per Club. Orari e diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Fluminense-Borussia Dortmund e River Plate-Urawa Reds sono le due partite in programma oggi al Mondiale per Club che si sta disputando in USA. Le partite si giocheranno rispettivamente alle 18 e alle 21 ora italiana dopo che nelle ore precedenti si sono disputate Boca Juniors-Benfica e Flamengo Esperance. Se il match tra i brasiliani e i tedeschi è valido per il gruppo F, quella tra River e Urawa riguarda anche l'Inter visto che è per il gruppo E, lo stesso dei nerazzurri. Fluminense-Borussia Dortmund sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 oltre che su DAZN, mentre River Plate-Urawa Reds sarà visibile solo su DAZN

Fluminense-Borussia in chiaro, dove vederla in TV e streaming

La partita tra Fluminense e Borussia Dortmund è in programma oggi alle 18 ora italiana. La sfida tra la squadra tedesca e quella brasiliana sarà trasmessa in TV in chiaro su Italia 1, senza dunque la necessità di sottoscrivere abbonamenti. In alternativa il confronto tra Fluminense e Borussia sarà visibile anche su DAZN per gli abbonati. Streaming disponibile in chiaro su Mediaset Infinity, collegandosi alla piattaforma e su DAZN per gli abbonati.

Dove vedere River Plate-Urawa Reds in diretta TV su DAZN, orari e canale

La sfida tra River Plate e Urawa Reds, al contrario della precedente, non si potrà vedere in chiaro. Diretta TV alle 21 ora italiana in esclusiva su DAZN. I possessori di Smart TV potranno collegarsi al sito della piattaforma, mentre con i televisori tradizionali ci si potrà aiutare con appositi dispositivi. Streaming su DAZN, sfruttando una buona connessione a internet.