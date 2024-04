L’Italia avrà 5 squadre nella prossima Champions: l’Atalanta perde col Liverpool, ma è in semifinale

video suggerito

L'Atalanta perde in casa per 1-0 la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool, ma si qualifica comunque alle semifinali in virtù dello storico 3-0 rifilato all'andata ai Reds ad Anfield. Un risultato eccezionale per la squadra di Gasperini, ma preziosissimo anche per il calcio italiano: l'Italia avrà infatti un posto in più nella prossima edizione della Champions League, saranno cinque invece di quattro, in virtù del ranking relativo ai risultati di questa stagione.

Il match di Bergamo era partito sotto cattivi auspici e con un pizzico di timore, visto che la squadra di Klopp era passata in vantaggio poco dopo il fischio d'inizio, con un calcio di rigore trasformato da Salah e concesso per fallo di mano di Ruggeri confermato dal VAR. Sembrava l'inizio di una serata di passione, ma l'Atalanta è stata brava a non farsi schiacciare e a ribattere colpo su colpo per l'intera gara, sfiorando più volte il pareggio.

Il risultato non è più cambiato e al fischio finale a Bergamo è partita la festa: Scamacca e compagni aspettano adesso in semifinale la vincente dell'altro quarto di finale tra Marsiglia e Benfica, che sono ai supplementari. Grazie alla contemporanea vittoria e qualificazione alle semifinali di Conference della Fiorentina, essendo inoltre già acquisito che una tra Roma e Milan ugualmente sarebbe andata avanti in Europa League (si sono qualificati i giallorossi), l'Italia ha ora un vantaggio incolmabile nel ranking stagionale che assegna i due extra spot per la prossima Champions.

I posti potrebbero addirittura diventare sei, qualora una tra Roma o Atalanta vincesse l'Europa League (andando dunque di diritto in Champions) e contestualmente non si piazzasse tra le prime quattro in campionato, cosa non impossibile visto che attualmente sono rispettivamente quinta e sesta in classifica dietro Inter, Milan, Juventus e Bologna.