L'Italia crolla contro Porto Rico al preolimpico di Basket: sfiderà la Lituania in semifinale Brutta sconfitta dell'Italia contro Porto Rico nell'ultima partita del girone del torneo preolimpico: José Alvarado domina con 29 punti, in semifinale sabato ci sarà la Lituania.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia sprofonda contro Porto Rico al torneo preolimpico di basket e dovrà affrontare in salita la strada che potrebbe condurla verso Parigi 2024. Le premesse però non sono affatto buone e non soltanto per la sconfitta 80-69 arrivata nella caldissima San Juan, in un Coliseum pieno che ha fatto tanta differenza per la squadra di casa: gli Azzurri sono stati sconfitti sul piano fisico e su quello tecnico, portando a casa un KO che li costringerà ad affrontare in semifinale la temutissima Lituania, una sorta di finale anticipata che non sorride affatto alla Nazionale.

Una sconfitta dolorosa per l'Italia

C'è davvero poco da salvare nella serata dell'Italia che vanifica totalmente la vittoria all'esordio contro il timido Bahrain. L'avvio vincente, seppur ai danni di una squadra modesta e che non ha mai preoccupato realmente, non ha trovato seguito nella partita contro Porto Rico dove gli Azzurri sono stati superati su tutti i piani. Gli unici a salvare la faccia in una serata disastrosa sono Danilo Gallinari, partito dalla panchina, e Nico Mannion che però non è mai riuscito a essere costante.

Dall'altra parte invece c'era un avversario determinato, spinto dallo spirito del pubblico di casa e padrone del gioco sul piano fisico, tecnico e anche mentale: la grinta con la quale Porto Rico ha approcciato alla partita contro una squadra più forte ha fatto tutta la differenza, ma la vera arma in più è stata la prestazione di José Alvarado. L'esterno dei Pelicans era l'uomo da temere e in effetti in campo ha fatto tutto ciò che desiderava, superando la difesa dell'Italia senza troppa fatica e regalando alla sua squadra 29 punti.

Semifinale contro la Lituania

Per fortuna il percorso dell'Italia in questo preolimpico non si ferma alla prima sconfitta. C'è ancora speranza per poter partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi e tutto si giocherò nella semifinale contro la Lituania, una delle squadre più difficili da affrontare. Per qualcuno sarebbe dovuta essere la vera finale del Gruppo D, ma arriverà con un turno d'anticipo e gli animi non proprio sereni. Sarà una partita tosta per gli Azzurri che sabato scenderanno in campo aggrappandosi all'ultima speranza per poter stappare il pass olimpico.