Sei squadre italiane in Champions, è fattibile: cosa deve succedere tra Serie A e Europa League L'Italia può portare sei squadre nella Champions League 2024/2025: quali sono le combinazioni per vedere realizzato questo incredibile risultato.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia può portare sei squadre nella Champions League 2024/2025: un risultato impensabile e inimmaginabile fino a poco tempo fa ma che ora può diventare realtà. Se l'obiettivo di avere cinque club il prossimo anno nella massima competizione europea, che cambierà format, sembra ormai acquisito, c'è la possibilità di averne addirittura un'altra in più sarebbe qualcosa di clamoroso per il calcio italiano.

In base a quanto riportato da Opta nelle scorse ore, dopo i risultati del giovedì europeo, ora l'Italia ha il 99.8% di possibilità di chiudere nel ranking dei coefficienti UEFA nelle prime 2 posizioni e di assicurarsi il quinto slot nella Champions League 2024-2025.

Insomma, manca davvero poco per acquisire il quinto posto. Però, c'è la possibilità di averne un altro se si dovessero verificare alcune situazioni tra Serie A ed Europa League.

Cinque squadre italiane in Champions: cosa manca

Le vittorie di Atalanta e Roma nella gara d'andata dei quarti di Europa League, con il pareggio della Fiorentina in Conference, hanno dato al ranking dell'Italia una spinta ulteriore e così per piazzare la quinto squadra nella prossima Champions League manca pochissimo: se la Viola dovesse vincere il ritorno col Viktoria Plzen e l'Atalanta non perderà in casa col Liverpool, ecco che il prossimo anno avremo cinque club italiani nel massimo torneo continentale.

ITALIA, 18.428 (quattro squadre rimaste) Germania, 16.785 (tre squadre rimaste) Inghilterra, 16.750 (cinque squadre rimaste) Spagna, 15.062 (tre squadre rimaste) Francia, 14.750 (tre squadre rimaste)

L'Italia può portare sei squadre nella Champions League 2024/2025

Esiste una possibilità che l'Italia porti addirittura sei club alla prossima Champions League ma, oltre ad ottenere lo slot aggiuntivo messo a disposizione dall'UEFA, una tra Milan, Roma e Atalanta deve vincere l'Europa League e finisse al di sotto del quinto posto in campionato. In questo momento i rossoneri sono secondi ed è difficile credere in tracollo simile, i giallorossi sono quinti e i nerazzurri di Bergamo sono sesti con una gara da recuperare.

Se una delle due dovesse vincere il torneo ma restare fuori dalle prime cinque classificate della Serie A, ecco che l'Italia il prossimo anno si potrebbe presentare ai nastri di partenza della Champions League con sei squadre. Sarebbe un risultato incredibile e inimmaginabile fino a poco tempo fa.