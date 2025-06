video suggerito

Cosa manca per rivedere Immobile in Serie A: Bologna fa a una strappo alla regola pur di averlo Ciro Immobile è pronto a tornare in Serie A. Il Bologna sarebbe anche sul punto di fare uno strappo alla regola pur di averlo nella squadra allenata da Vincenzo Italiano. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Ciro Immobile può tornare in Serie A dopo aver concluso il suo percorso alla Lazio la scorsa estate 2024. Una sola stagione per lui in Turchia al Besiktas per poi decidere di fare rientro in Italia. Ma dove? A sorpresa è stato il Bologna a cercare con maggiore insistenza il centravanti campano che con la Lazio ha incantato il calcio italiano a suon di gol. La squadra emiliana allenata da Italiano ha sentito il bisogno di affidarsi a un giocatore d'esperienza là davanti – così come fatto in parte dalla Fiorentina con Dzeko – che possa essere una garanzia davanti alla porta. La trattativa non è ancora conclusa ma siamo arrivati a buon punto.

Secondo quanto riferito da Sky tra Immobile, Besiktas e Bologna ci sarebbe il suo agente Alessandro Moggi che sta lavorando da giorni per convincere il Besiktas (con cui Ciro ha un altro anno di contratto) a liberare il suo assistito. Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo contatto positivo tra il Bologna e l’entourage dell’attaccante, che ha dato ulteriore forza alla trattativa affinché possa chiudersi. Il Besiktas di certo non sta rendendo facile l'affare ma la sensazione alla fine è che si possa chiudere anche grazie alla volontà del Bologna. Il club di Saputo è infatti andato contro i suoi principi e la sua politica pur di avere Immobile.

Immibile con la maglia del Besiktas.

Per un giocatore da più di 200 reti in Serie A si può infatti anche fare uno strappo alla regola. Ma in che senso? Saputo sembra assolutamente disposto al sacrificio (non oltre i due netti all'anno d'ingaggio) anche per dare ad un reparto giovane che gode di talenti come Castro e Dallinga di avere al loro fianco un maestro con cui crescere. Spendere una cifra notevole per un 35enne, politica solitamente non di casa a Casteldebole, significa fare un'eccezione che però in questo caso farebbe felici tutti.

Castro reduce da un’ottima stagione al Bologna.

Come si alternerà Immobile con Castro e Dallinga

Nella passata stagione, nonostante la vittoria della Coppa Italia, a Bologna hanno capito che in fase offensiva la squadra necessita di un calciatore di spessore capace anche con una sua magia di sbloccare la partita. Castro e Dallinga sono due giocatori validissimi ma che a Bologna stanno vivendo anche la loro più grande esperienza calcistica. In fase di esplosione dunque avere al fianco uno come Immobile può dare benefici alla squadra, all'ambiente, ai giocatori e allo stesso Italiano che ha dato subito il via libera all'affare.