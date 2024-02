Quinto posto Champions in Serie A, è quasi fatta: ma l’Italia potrebbe portare una sesta squadra L’Italia si avvicina sempre più ad ottenere una quinta squadra nella prossima Champions League. In vetta al ranking Uefa la Serie A potrebbe però avere addirittura anche un sesto club nel torneo con la coppa dalle grandi orecchie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia fa sette su sette dopo il giovedì di Europa League e Conference. L'eliminazione di squadre spagnole, tedesche e francesi avvicina sempre di più la Serie A ad avere 5 club nella prossima e nuova Champions League a 36 squadre che partirà dalla stagione 2024/2025. L'Italia è sempre più prima in vetta al ranking Uefa guadagnando un margine di punti di vantaggio importante soprattutto su Germania e Inghilterra che inseguono in seconda e terza posizione.

Proprio in virtù della nuova edizione della Champions e del conseguente aumento delle squadre nel torneo, la Uefa ha stabilito che i primi due campionati europei che chiuderanno in vetta al ranking Uefa la stagione 2023/2024 potranno ottenere una squadra in più in Champions: la quinta classificata. Ma se una tra Milan, Roma e Atalanta dovesse vincere l'Europa League, c'è una possibilità che l'Italia possa addirittura ottenere ben 6 squadre in Champions dalla prossima stagione a prescindere dal posizionamento in classifica nel campionato in corso.

I festeggiamenti dell'Inter dopo l'1-0 sull'Atletico Madrid.

L'eliminazione di squadre francesi come Rennes e Tolosa e il passaggio al turno successivo di Milan e Roma, consentono alla Serie A di essere l'unica squadra a chiudere a febbraio con tutte le squadre ancora presenti nelle coppe europee. Ora sarà importante capire l'esito dei prossimi turni delle tre competizioni ma fino a questo punto il coefficiente punti dell'Italia è più che rassicurante affinché la Serie A possa avere 5 squadre nella prossima Champions League. L'Italia rischia però di fare addirittura en-plein ottenendo addirittura 6 club nella competizione con la coppa dalle grandi orecchie.

La Roma festeggia dopo la vittoria sul Feyenoord.

In questo momento l'Italia avrebbe le prime cinque squadre dell'attuale classifica di Serie in Champions League nella prossima stagione. La sesta e la vincente della Coppa Italia, oppure la settima, in Europa League. La settima o l'ottava in Conference League.

Ma in Champions League il numero di squadre potrebbe addirittura passare a 6 nel caso in cui una squadra italiana riuscisse a vincere l'Europa League purché non abbia già ottenuto la qualificazione attraverso il piazzamento nelle prime cinque posizioni della classifica di Serie A. Una casistica possibile, ad esempio, nel caso in cui una tra Milan, Roma e Atalanta dovesse vincere l'Europa League chiudendo il campionato dal sesto posto in classifica in giù.

Se questo dovesse accadere, l'Italia potrebbe anche addirittura ambire ad avere una settima squadra in Champions nel caso in cui una tra Lazio e Napoli dovesse alzare la coppa quest'anno. Tutto questo a patto che in campionato biancocelesti e partenopei non si piazzino tra le prime quattro o cinque (sempre che la Serie A conservi la posizione bonus nel Ranking Uefa). Un discorso che riguarda sicuramente più da vicino Lazio e Napoli.

Il ranking Uefa aggiornato

ITALIA, 15.571 (sette club su sette) Germania, 14.500 (cinque club su sette) Inghilterra, 13.875 (sei club su otto) Francia, 13.250 (tre club su sei) Spagna, 13.187 (cinque club su otto) Repubblica Ceca, 12.750 (tre club su quattro) Belgio, 12.400 (due club su cinque) Turchia, 11.000 (una club su quattro) Portogallo, 9.833 (tre club su sei) Olanda, 9.800 (due club su cinque)