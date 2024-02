Cinque squadre italiane in Champions, è sempre più possibile: quando sapremo se succederà davvero L’Italia con cinque squadre in Champions League dalla prossima stagione 2024/2025. Una possibilità sempre più concreta determinata in base al piazzamento nel ranking Uefa 2023-2024. La vittoria del Milan e il pari della Roma regalano altri punti al nostro Paese che rafforza il primato attuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cinque squadre italiane in Champions dalla prossima stagione 2024/2025. La vittoria della Lazio contro il Bayern a cui va aggiunta quella del Milan contro il Rennes e il pari della Roma in casa del Feyenoord in Europa League – in attesa degli impegni di Inter e Atalanta – avvicinano ulteriormente la Serie A a questa possibilità. Con la modifica della Champions, per le leghe europee arriva la possibilità di avere una squadra in più rispetto al passato. Dalla prossima stagione infatti la Champions sarà caratterizzata da un torneo con un format tutto nuovo caratterizzato da 36 squadre e da un girone unico da cui deriveranno le qualificate agli ottavi e così via.

Più squadre che saranno determinate in base alla classifica del ranking UEFA 2023-2024 determinato in base ai risultati di Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta tra Champions, Europa League e Conference. L'Italia avrà cinque squadre se nella classifica del ranking 2023/2024 risulterà al primo o al secondo posto. Attualmente, dopo i risultati di ieri di Milan e Roma a cui va aggiunta la vittoria della Lazio, l'Italia è prima con 14.714 punti seguita dalla Germania con 13.928 e Inghilterra terza con 13.875. Ma quando potremmo avere la certezza che possano essere cinque le squadre italiane a partecipare alla prossima Champions? Realisticamente una stima molto vicina alla realtà la potremo avere al termine degli ottavi di finale.

I recenti risultati hanno portato l'Italia ad allungare in classifica in base alla graduatoria ottenuta dividendo i punti portati a casa quest'anno in tutte le coppe (due per la vittoria, uno per il pareggio, più i punti bonus per i vari passaggi di turno) per il numero di squadre di ogni Paese. La vittoria della Lazio, in tal senso, è stata importantissima poiché ottenuta proprio contro una diretta concorrente come il Bayern e dunque la Germania. A metà marzo dunque potremmo saperne di più quando si dimezzerà il numero di squadre rimaste in corsa nelle coppe. Lì si potrà capire meglio chi è più avanti rispetto ad altri. L'Italia è attualmente messa benissimo come ranking stagionale.

Il primo posto è una certezza ma ovviamente serve portare quante più squadre possibili ai quarti. L'Italia deve sperare di non perdere neanche una squadra dopo gli ottavi. Restando con 7 club in corsa per i quarti la strada sarebbe quasi spianata, specie se la Germania dovesse vedere eliminati alcuni suoi club in questa fase degli ottavi. Occhi dunque sulle squadre tedesche anche se l'Inghilterra sembra essere la più temibile in questo momento dato che i club di Premier devono ancora giocare. L'Arsenal è atteso dallo scontro agli ottavi di Champions contro il Porto la prossima settimana mentre le altre squadre inglesi in corsa saranno impegnati subito dopo i playoff di Europa League e Conference.

Il ranking Uefa aggiornato:

ITALIA 14.714

GERMANIA 13.928

INGHILTERRA 13.875

SPAGNA 12.937

FRANCIA 12.250

REP.CECA 12.000

BELGIO 11.800

TURCHIA 10.500