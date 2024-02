La vittoria della Lazio spinge l’Italia ad avere cinque posti nella prossima Champions League Grazie alla vittoria della Lazio sul Bayern Monaco in Champions League, l’Italia allunga in vetta alla classifica che attribuisce un altro posto, il quinto, nella prossima Champions League: ecco la graduatoria aggiornata e come funziona il meccanismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Battendo il Bayern Monaco per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di Champions League, la Lazio non solo ha fatto un favore a se stessa mettendosi in posizione di vantaggio in vista del ritorno in programma in Baviera il prossimo 5 marzo, ma ha dato una bella spinta all'Italia nella corsa per accaparrarsi un ulteriore posto nella prossima Champions oltre ai quattro già garantiti. Il rigore segnato da Immobile permette infatti all'Italia di allungare in vetta alla classifica di rendimento delle nazioni relativa all'attuale stagione, una graduatoria ottenuta dividendo i punti portati a casa quest'anno in tutte le coppe (due per la vittoria, uno per il pareggio, più i punti bonus per i vari passaggi di turno) per il numero di squadre di ogni Paese.

La vittoria della squadra di Sarri vale ancora di più, visto che è stata ottenuta contro una formazione tedesca: la Germania è terza in questa graduatoria e dunque prendere punti (0,286 aggiunti alla causa italiana) significa anche non farne aggiungere alla media dei club teutonici. L'Italia allunga dunque davanti all'Inghilterra: in questo momento sarebbero queste due leghe ad avere diritto ai due posti addizionali che il nuovo format della Champions attribuisce sulla base del rendimento dell'ultima stagione nelle coppe. Anche la Francia, in virtù della vittoria del PSG sulla Real Sociedad, fa un balzo in avanti, scavalcando il Belgio in sesta posizione.

Visto come funzione il sistema dei coefficienti, si capisce bene come sia fondamentale che vadano avanti più formazioni possibili in ogni competizione: ad ora l'Italia è messa meglio delle sue inseguitrici da questo punto di vista, avendo ancora in corsa tutte e sette le squadre iscritte ad inizio stagione, pur con la ‘retrocessione' del Milan in Europa League. L'Inghilterra – che è seconda – ne ha perse due nei gironi, così come la Spagna quarta, mentre la Germania terza ne ha ancora in lizza sei sulle sette iniziali.

Se l'Italia riuscisse a mantenersi nei primi due posti fino al termine della stagione di coppe, avrebbe dunque diritto ad avere una quinta squadra qualificata direttamente per la prossima Champions League: in questo momento – dopo il recupero vittorioso contro la Fiorentina – sarebbe il Bologna a beneficiarne, con la Roma sesta a 4 punti dai felsinei. Ma la strada è ancora lunghissima, sia per mantenere questo privilegio per il calcio italiano sia per capire come andrà a finire in campionato la corsa per l'Europa.