Le magie di Pafundi trascinano l’Italia Under 19: vittoria nel debutto europeo contro la Norvegia

Di Maggio e Zeroli segnano i gol della vittoria in rimonta dell’Italia Under 19 sulla Norvegia al debutto dell’Europeo di categoria. Pafundi autore di entrambi gli assist e di una prova splendida è stato il migliore in campo.