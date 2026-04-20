Evelina Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide Infantino”

Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell’Italia, che non sono moltissime, e facendolo ha rifilato una stoccata alla Nazionale di calcio.

L'Italia è fuori dai Mondiali di calcio 2026. Per la terza volta in fila la Nazionale farà da spettatrice. La sconfitta ai rigori con la Bosnia è una ferita ancora aperta. C'è chi spera nel ripescaggio, che diverrebbe tema caldo in caso di rinuncia dell'Iran. Nessuna certezza nemmeno sull'eventuale ripescata, con l'Italia che potrebbe avere delle chance. Evelina Christillin, ex membro Uefa nel consiglio Fifa, ha parlato del possibile ripescaggio, spiegando cosa dice esattamente il regolamento, ma ha anche rifilato una stilettata alla Nazionale.

In dubbio la partecipazione dell'Iran ai Mondiali

Italia fuori dai Mondiali e stop. Ma c'è una residua possibilità di ripescaggio. La situazione è nota, ma non chiara totalmente. L'Iran è in bilico. Il CT Amir Ghalenoei è stato chiaro: "Non ci sono motivi per non partecipare al Mondiale", mentre il ministro dello Sport Ahmad Donyamali si è detto possibilista: "Più la situazione si normalizza più è probabile la partecipazione". Il governo invece non vorrebbe far giocare la squadra, considerando la situazione internazionale e le partite da disputare obbligatoriamente negli Stati Uniti. Insomma, tutto molto intricato.

Christillin: "È tutto nelle mani della FIFA"

Ci si chiede già da giorni cosa succederebbe in caso di rinuncia al Mondiale dell'Iran. A spiegarlo è stata proprio Evelina Christillin che intervenendo a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha ricordato il regolamento, sottolineando il peso specifico del presidente FIFA Infantino, ma dicendo anche che secondo lei le chance di giocare il Mondiale per l'Italia sono davvero pochissime: "È tutto nelle mani della Fifa".

Evelina Christillin in compagnia del Ministro Giuli, in occasione di un evento al Museo Egizio di Torino.

Cosa dice il regolamento FIFA sul ripescaggio ai Mondiali

Queste le parole in merito di Evelina Christillin: "Secondo il regolamento, al punto 6.7, il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi Infantino decide e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire. L'Italia ha il ranking più alto delle escluse, è 12ª. Mentre gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell'AFC, la confederazione asiatica".

Christillin ritiene che l'Iran non giocherà i Mondiali: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro".

"Sarebbe umiliante qualificarsi per il rotto della cuffia"

Dopo aver detto che in caso di forfait dell'Iran sarebbe giusto ripescare la Palestina (ipotesi che difficilmente verrebbe presa in considerazione), l'ex membro Uefa del consiglio Fifa ha rifilato una stoccata vera e propria alla Nazionale di calcio: "Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un'altra nazionale non può giocare è un po' umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali".